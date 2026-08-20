¡Estamos jodidos! Esta sequía perra pega duro en 75 municipios

UPL. Sepas Judas qué estará pasando, pero la bulla es que en la UPL ya días está listo el informe sobre el manejo de los fondos de campaña en el Partido Liberal, y lo tienen engavetado.

PISTO. El Central Ejecutivo ya días aclaró sus cuentas con la UPL, con papeles, copias de cheques, números de cuentas bancarias y todos los mikis, y lo que falta por conocer es el informe del pisto que manejó el candidato.

LENGUA. La “Mujer Araña” asegura que “Ivonne le tiene miedo a la lengua venenosa de Nasralla y por eso se está haciendo la de a peso con el informe”. Será.

CARA. La doble cara de la “diosa Temis” para dos exjefes del EMC, dos generales, dos excompañeros de armas: A uno lo mandaron a Támara y ahora anda huyendo, el otro sale muerto de la risa de los tribunales y se defenderá en libertad.

MANO. “La línea de la mano peluda, dice un exjuez, es agilizar el caso de Roosevelt y librarlo lo más pronto posible de este clavo”.

CHINEAR. Víctor Cubas le aconseja al “papi” y al Tommy, que ya “dejen de chinear” a los diputados liberales y mejor se arreglen con Mel Zelaya, “si a él le encanta negociar el poder”.

LLAMA. Un diputado liberal -de los que más hablan, dice Julia Talbott- llamó a un diputado nacionalista, “para decirle que lo sentía mucho y que no iba a poder acompañarlo en eso de la ENEE, porque si no, Nasralla no me mete en sus planillas”.

ALERTA. Estamos jodidos todos ustedes, como dice aquel, el consejo de ministros decreta alerta roja en 75 municipios. En algunos no hay ni mazorcas para comer, en otros ni agua para consumo humano. Aquí, si no es una cosa, es otra.

BRAZOS. El Tommy no se ha quedado de brazos cruzados ante la emergencia decretada por el “papi”, y ayer encabezó el Primer Congreso de Seguridad Alimentaria de los Pueblos, por el rollo de la sequía.

PLAN. Y, como la cosa es friendo y comiendo, el Tommy dijo que el Congreso de diputados y alcaldes resolvió impulsar un Plan Nacional de Agua, el cual incluirá tema de reservorios, perforación de pozos y represas.

2027. También reorientarán el presupuesto de 2027 hacia la producción de alimentos y aumentarán las transferencias a las 75 alcaldías golpeadas por la sequía.

ROJA. Juan Diego estuvo en primera línea en el hemiciclo, ante la alerta roja en la capital, y llamó a redoblar esfuerzos y a fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar el acceso al agua y la seguridad alimentaria de la “people”.