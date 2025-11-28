Es la de nunca acabar con ese histórico tráfico de credenciales

VOTAR. Criterios van y criterios vienen sobre el llamado de Trump a votar por “papi”, unos que no pasará nada, otros que sí, que le dio vuelta a la tortilla, y otros mejor se hacen los locos. A ver qué pasa el domingo.

ALIADOS. La bulla en la capital federal es que SN cayó en desgracia con Donald Trump por haberse reunido en Washington con congresistas y senadores demócratas, y por su alianza en Honduras con reconocidos aliados de Mel Zelaya.

2021. Algunos liberales, como es normal, han salido en defensa de su candidato ante las acusaciones de Trump. Solo que unos lo han hecho con un X de Bukele de 2021 dedicado a JOH.

HUEVOS. A Fofo Pastor le hizo la ponga la “reina del norte” en las primarias, pero, como gallina que come huevos...allí salió criticando a Trump con la cantaleta de la “injerencia”, la “soberanía” y la “autodeterminación”.

PODER. Ajá, pero con los venezolanos y cubanos que están aquí para enseñarle a Libre a robarse las elecciones, allí no hay “injerencia” ni violación a la soberanía y a la autodeterminación del pueblo de echarlos del poder. Z de M...

PUEBLO. Con el agregado, que el pueblo hondureño tiene que mantener a esos venezolanos y cubanos, como si aquí sobrara el billete.

ONU. Adivinen en qué pasa muy “ocupado” el flamante representante permanente de la ONU que sustituyó a Alicia. Allí anda, lamenta la “Mujer Araña”, asegurándole a sus amigos que los tales audios de Cossette son “auténticos”.

AMIGO. En la misma sede de la ONU comentan que el susodicho ya había estado en Honduras y se hizo amigo de la Ramona, por lo que ahora, a su regreso, se ha convertido en mandadero de MZR.

GODO. En la “desgracia cristiana” crece el malestar contra Godo, no solo por su ostentosa y ofensiva publicidad en toda la ciudad, sino, por sus abusos a lo interno del partido. La bulla es que su expulsión viene y nadie la detiene, con todo y aquellos(as) que lo apoyan.

MESAS. En la misma AMDC es un secreto a voces que a Godo lo financia Libre a cambio de que le vuele maceta a Juan Diego y les ayude en las mesas.

DIEGO. Juan Diego anuncia que retomará los grandes proyectos que dejó el “papi” en cartera -como la represa San José, el teleférico, la vía rápida hasta El Chile- y que el actual alcalde engavetó.

MARCAS. Seria denuncia sobre el tráfico de credenciales, a 48 horas de las elecciones, de candidatos a diputados liberales entregándoselas a Libre a cambio de marcas en sus casillas.