¡Es chorrera y media por ese primer pedido de extradición, papa!

LPG. La rachaaaaa...paró en seco el trancazo al LPG doméstico y anuncia subsidios junto a la luz y al combustible. Juueeeeee...Se salvaron los comedores, las vendedoras de baleadas, de pastelitos de perro, en fin...

TAMAL. El subsidio del “papi” será por tres meses, según el anuncio de Argueta, mientras destapan el tamal financiero que dejaron los refundidos del cerebro. Como nunca hubo la tal transición prometida por Xiomara.

TORO. Dicho y hecho, ya salió el Colegio Médico -a 24 horas de gobierno del “papi”- criticando su decisión de agarrar al toro por los cuernos en la Sesal. Cuando XC nunca dijeron ni pío por las compras directas, el planillazo en el IHSS, el caos en los hospitales, los sombreros de la prima, en fin...

ACECHO. En las filas coloradas se mantienen al acecho de las juramentaciones en Palacio y, a la espera del llamado de la rachaaaaaa...por aquello de los acuerdos alcanzados en el CN para la gobernabilidad. A ver, dijo el cieguito.

PAPEL. Chorrera y media tras el anuncio de la llegada del primer pedido de extradición en la era de la rachaaaaaa. La bulla es que en las farmacias se agotaron el Peptobismol y el papel higiénico. Será.

GUSTO. La loca del pueblo se dio gusto especulando hasta más no poder: “será zutano...será mengano...perencejo” ...Por eso dicen que no hay que escupir para arriba.

ORDEN. Hombre, ya ni Joshy Toscano, que es un muchacho tranquilo, aguanta las impertinencias de Salvita. Allí sigue llamando “traidores” a los diputados liberales que votaron por el acuerdo y la orden la dio Iroshka. Será tóxico el man.

BIEN. Ni a su señora esposa respeta Salvita, porque bien ha de saber que fue ella, y nadie más que ella, la que le pidió a su bancada -y a su suplente- votar por la planilla de TZM.

EGO. Ajá, y ahora le anda volando maceta hasta a los periodistas que le señalan sus

errores. Por eso nunca llegó a la presidencia, porque su ego -tan alto como los dioses del Olimpo- no le permite escuchar a los simples mortales.

MAO. La “Mujer Araña” insiste en que Taiwán viene y nadie lo detiene y que a la República Popular le cantarán las golondrinas. Por lo menos los refundidores se dieron gusto viajando a los dominios de Mao. Hasta los “segundos frentes” anduvieron por esas latitudes.

ISIS. Se va Sedesol y a la tal Isis nunca la citó el presunto fiscal general ni siquiera para tomar café y taparle el ojo al macho. Estos refundidores salieron corregidos, aumentados y una cuarta más.