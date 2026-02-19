Entre compadres: así se cocina la ‘renovación’ en Libre

100. Friendo y comiendo, el “papi” solo puso un pie en Puerto Cortés y ya consiguió que la operadora le inyecte 100 millones de verdecitos, para su modernización.

UNAG. Juramentada en los dominios del Tommy la interventora de la Unag. Adivinen quién era el que mandaba allí -sin haber puesto nunca un pie en una universidad- y no se movía una hoja sin su visto bueno. Pobre Honduras.

GERMAN. Nuevo movimiento en Libre confirma German Altamirano, diputado refundidor, y jura que ya cuenta con 16 diputados propietarios y 10 suplentes. Jueeeeeee...

SERIO. Será en serio, o de compadre hablado con Mel Zelaya, como el de Rasel. Sigan con el familión y la Ramona y en la próxima desaparecen.

CLÁSICO. Anoche era el “clásico” futbolístico entre las bancadas del PN y PL, en el Chelato Uclés, con el Tommy y Cálix a la cabeza.

MOLINA. Será que piensan revivir el Movimiento Liberal Nacionalista (Molina), el Partido de Unidad Liberal Nacionalista (Paulina), o la Alianza Nacionalista Liberal (Anal).

REALIDAD. Hombre, parece que Juan Diego por fin hará realidad la modernización tecnológica del transporte público, con recaudo electrónico y monitoreo en tiempo real. ¡Vaya, hombre!

PASE. Ojalá y el “papi”, que es municipalista ciento por ciento, descentralice el transporte y la Policía de tránsito y se la pase a las alcaldías, por lo menos en la capital y SPS.

SECRE. “Cosito” le dicen al secre municipal de Juan Diego, solo porque en tiempos del “papi”, la “secre” era Cossette. No hallan qué inventar.

SHAKIRA. “Si fuiste a El Salvador a ver a Shakira, la Semana Santa pásala en Honduras”, la pegajosa campaña que ya empezó a diseñar el ministro de Turismo.

VERANO. El nuevo power de Turismo no tiene ni tres semanas de haber asumido y ya la próxima semana tendrá su “expoverano” en un mall capitalino. Anuncia, además, la reactivación de los corredores turísticos y el arado de playas por órdenes del papi.

CARA. “Igualito” a la ministra que tuvo Xiomara, que nunca dio la cara en cuatro años, solo una vez y, para decir que hasta sus sobrinos se iban a vacacionar a El Salvador. Pobre Honduras.

NORMA. Reaparece -se había tardado- la tal Norma Torres, condenando el indulto a JOH y en cuatro años de Libre nunca dijo ni pío ni cuando el narcovideo de Carlón. Z de M...

LÍOS. “En boca cerrada, no entran moscas”, la canción que el “papi” y Argueta le deberían de dedicar a Gerzon, si no quieren que los siga metiendo a líos.