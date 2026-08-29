En medio del berenjenal político, el Tommy anuncia “fumata blanca” para aprobar las reformas eléctricas

FUMATA. Una buena noticia en medio de tanto berenjenal es que, según avisa el Tommy, por fin hay consenso para aprobar las reformas eléctricas y en la fumata del próximo martes se podría hacer el anuncio desde el balcón frente a la plaza La Merced: “Habemus reformas”. A ver, dijo el cieguito.

BODAS. Todo un éxito las bodas de choto de Juan Diego, en la emblemática y antañona Plaza Los Dolores, en la capital. Una de las parejas tenía 59 años de vivir en concubinato y ayer decidió terminarse de poner la soga al cuello. Jueeeeee...

VISA. No muchos creen que al diputado pinuista le hayan cercado la visa gringa por el rollo de la reforma energética y, si así fuera, significa que la cosa apenas empieza.

MICOS. Que mejor averigüen, dicen, qué hay detrás del desvisado. Por cierto, la “people” espera que Marco Rubio y compañía le apliquen la misma medicina al séquito de exfuncionarios de Libre que hicieron micos y pericos y que andan por allí, como si nada.

PIEDRA. La esperanza es que los gringos hagan algo en contra de esos clientes, porque, atenidos a la justicia de catrachilandia, la “people” se hará piedra y neles pasteles.

SALEN. Ojalá, no importa si los refundidores salen con su cantaleta de “injerencistas” pese a que, cuando les conviene, invocan el “injerencismo” hasta de rodillas para que se lleven a otros.

EXPULSAN. Hombre, en lo que vino a quedar la tal “revolución sandinista”, un estudiante hondureño expulsado de Nicaragua -y de la universidad donde estaba en Managua- solo por opinar del régimen.

COSTÓ. Esa revolución costó miles de muertos, incluidos hondureños que ofrendaron su vida en defensa de las libertades, el respeto a los derechos humanos y el fin de la dictadura somocista.

FSLN. Aja, pero, ya ven, Danielito le salió corregido y aumentado a los Somoza y los pobres nicaragüenses, incluidos fundadores y líderes genuinos del FSLN, pasaron de las brasas a las llamas, muchos de ellos declarados apátridas solo por discrepar de la nueva dictadura.

CALMA. Pues, hombre, Hilario, el lempira pasa la barrera de los 27 por dólar, pero Robertico pide calma, calma, que no pande el cúnico, que todo lo tiene fríamente calculado y que la caída está dentro de sus cálculos. Será.

HUEVOS. Bueno, y los huevos volvieron a subir, tanto en los mercados de SPS como en la capital. Preocupante, porque el hondureño pasa a puros huevos: Huevo en el desayuno, huevo a mediodía y huevo en la cena.