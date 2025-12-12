En manos del CNE y su conteo que el tal plan del gobierno no prospere

PONGA. Que le quieren hacer la ponga con su diputación, denuncia Luz Ernestina. El clavo se lo echan a Iroshka, quien es gran alera de Milagro, y ahora quiere hacer el “milagro” de convertirla en diputada.

JAMÁS. Para quienes dudan de la alianza con Libre, la esposa del señor de la tele asegura, sin ninguna prueba, que Aldana ganó la capital. Tal para cual. Ya le contestó Rashid Mejía: “Trato o negociaciones con comunistas, jamás”.

LIBERAL. Vale que ya salió Eliseo Castro, quien sí es una voz autorizada porque era el candidato liberal a la AMDC, reconociendo, paladinamente, el triunfo de Juan Diego. Y Eliseo sí es liberal de verdad.

EJEMPLO. Todo un caballero el hombre de La Norteña. Qué gran bien le haría a Honduras si el señor de la tele imitara su ejemplo y no permitiera que nadie lo ennavaje.

ABANDONO. Mandan a decir que Jorgito Aldana es una buena persona, pero que quien manda en la alcaldía es Mel Zelaya, a través de un tal Tavo González -suplente de La Pichu- y que por eso la ciudad está en total abandono.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

ATRASO. Sería una desgracia, dicen, condenar a Tegucigalpa a otros cuatro años de atraso, mientras las demás capitales de la región avanzan y avanzan. Claro está, si casi todos los impuestos se van en mantener a los colectivos de Libre.

ISRAEL. Se menciona como nuevo canciller a un exvicecanciller, que estuvo de embajador en Medio Oriente y que, seguramente, le hará justicia a Israel recibiéndole pronto las credenciales a su embajador, a quien los malignos han tenido relegado.

PLAN. Gravísima denuncia del presidente del Colegio de Abogados. Hay un plan del gobierno y del Congreso para “prolongar indebidamente sus funciones”.

GOLPE. Esto, explica GS, sería un delito de traición a la Patria y “equivaldría a un golpe de Estado”. Ajá, y no será eso lo que anda buscando Libre, ahora que más del 80 por ciento de los hondureños ya dijo en las urnas que no los quiere ver ni en pintura. Ya les gustó la cantaleta del golpe.

AUDIOS. Solo vean el guion de telenovela, en menos de 24 horas salen Xiomara, el usurpador del Congreso y el payasito del MP, atacando a las dos consejeras y volviendo a la carga con los tales audios.

JOYA. Que alguien me explique, por favor, pide Julio Raudales, cómo es que hace seis meses la joya de “Reina Rivera Joya, Leticia Salomón y Guillermo Varela” atacaban visceralmente al señor de la tele y “ahora lo estén defendiendo y salen como grandes nasrallistas”.