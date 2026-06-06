En gran camaradería estaba Sabillón con el Víctor Hugo

1.7. Ya vieron, nada menos que 1.7 millones por una transmisión de 55 segundos en televisión pagó el gobierno de Xiomara, a través de la “vaca intelectual”, destapa Leonel Núñez. ¡Bárbaros!

PREMIOS. Leonel también revela que Xiomara regalaba más de 60 millones anuales en premios, por documentales sobre el tal “golpe”, a presuntos cineastas refundidores. Pobre, pueblo, pobre...

NEPO. Avisa Wagner que las reformas al nuevo Consejo de la Judicatura apuntan a acabar con el nepotismo en los recintos de la diosa Temis. ¿Estáis oyendo, Rebeca?

CHAINE. Todo un éxito el chaine gratis en el Parque Central, impulsado por Juan Diego, en apoyo a los lustrabotas. La jornada es el primer viernes de cada mes, así es que, el que quiera lustre de choto, ya sabe.

LISTO. A propósito, avisa Juan Diego que está listo, preparado y con las ganas para, previa reforma en los dominios del Tommy, hacerse cargo de la policía preventiva y de tránsito, y entrarle de lleno a la lucha contra la delincuencia y al orden vial. A ver si se oye en el hemiciclo.

LISTO. Avisa Anibal Erhler que ya tienen todo listo para los diseños del anhelado libramiento de El Progreso, y acabar con el desorden al atravesar la ciudad, como parte del también esperado Corredor Turístico.

JOHELITO. La bulla en Las Lomas es que eso de Víctor Hugo, el diputado refundidor exsuplente de la tal Isis, estaba listo desde hace meses, pero Johelito Zelaya se hizo el de a peso por tratarse de su correligionario.

PROTEGÍAN. Y vieron las fotos del chaparrito Sabillón, en gran camaradería con él, y otras hierbas. Un acta de la ATIC revela que la subdirectora de fiscales, María Tejada, y el mismo Sabillón, protegían a Víctor Hugo Romero.

FOTOS. Allí sale Víctor Hugo en fotos, a piquito que querés, con su líder supremo, Mel Zelaya. Solo para que vean la doble moral, doble cara y doble discurso de los ilustres refundidores.

ICEBERG. A la “Mujer Araña” le pasaron el guacho que eso de Víctor Hugo solo es la puntita del iceberg de los casos que el tal Johel tenía engavetados por tratarse de refundidores.

HORA. A la misma “Mujer Araña” le contaron que ese tempranero relajo de los sindicatos docentes y de los médicos, es pura calistenia del “comandante”, para cuando le llegue la hora por el narcovídeo aquel.

HUACAL. La bulla en el Consejo de Defensa y Seguridad es que a Muñoz se lo volaron, “porque andaba orinando fuera del huacal”. Será.