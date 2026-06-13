En el velorio de la querida chef, Medicina Forense va por más pruebas

JAMÁS. Reafirma el Pollo Contreras que el CCEPL jamás de los jamases autorizó esa cuenta a nombre del partido, allá en USA, y que no tienen vela en ese entierro.

LAVADO. Pero, como el imperio es el imperio y se respetan las leyes, la bulla es que allá si van a investigar la procedencia y el destino del pisto, “porque eso se llama lavado de activos”.

BILLETE. Un informante de la capital industrial da cuenta que, en la campaña, él le decía a los aportantes: “No le digas a fulana que me diste tanto” y, ella: “No le digas a zutano que me diste tanto”. Así manejaron el billete.

BANCOS. ¿Y la Comisión de quiebrabancos y Seguros? No debería investigar, se supone, todo ese desmadre de la procedencia y destino de los fondos de campaña.

ENEE. Reaparece Mel Zelaya y allí está otra vez convocando para el próximo lunes, y no dejar, dice, que “privaticen” la ENEE, que los saquen de los órganos electorales -por el boicot de Libre al proceso electoral y su intento de robarse las elecciones- y conmemorar el tal “golpe”.

VALOR. Tiene su valor Mel de seguir culpando al X aquel de Trump por la catastrófica derrota de la Moncha, como lo dice en su comunicado, si a la seño no la quiere ni su familia.

PERÚ. Hombre, vale que en Perú no hay ni Nasrallas ni refundidores, porque si no, ya se imaginan el desmadre que se tendrían a una semana de las elecciones y ahora que detuvieron el conteo.

GRITO. Ni el pupilo de Pedrito, el golpista, ni la Keiko, han puesto el grito al cielo acusándose mutuamente de fraude y, peor aún, tienen a sus colectivos listos para boicotear el escrutinio especial que viene, como hicieron aquí Aldana e Iroshka de Nasralla.

ATAÚD. En pleno velorio y, frente a la mirada atónita de familiares y amigos, abrieron el ataúd y sacaron el cuerpo de la chef para más pruebas. ¿No les ajustó el tiempo que la tuvieron en Medicina Forense?

COLA. Los entendidos en la materia, como Dennis Castro, creen que eso se debe a la ineficiencia del Departamento Médico Legal del MP, que se ha quedado en la cola de la cola en toda la región.

COLÓN. Lo mismito pasó en Rigores, Colón, que le dieron sepultura a las víctimas y, a los días, regresaron a desenterrarlas. Ojalá y no pase lo mismo con la chef.

DEDOS. La bulla es que Medicina Forense está llena de parientes de fiscales, y de personal sin ninguna capacidad técnica-científica, a excepción de unos cuantos que se cuentan con los dedos de la mano.