En el CNE todos hablaban de democracia, menos la mirada de Roosevelt

MARTES. A ver si el próximo martes, por fin, se da la llevada y traída autoconvocatoria de la oposición y sesionan para la prórroga de las sesiones.

ABORTAN. Quién sabe, porque con todos esos quintacolumnas que tiene el Partido Liberal, ya van varias veces que abortan a última hora la sesión, haciéndole los mandados ya saben a quién.

CALIX. Lamenta Jorge Cálix que no había pasado ni media hora de que Nerón amenazara públicamente con una sesión del pleno, cuando Ana Paola ya estaba corriendo a cumplir sus órdenes. Solo para que vean de quién recibe línea.

MATÓN. Vieron la cara de matón que tenía Roosevelt en la reunión de los chafarotes con el CNE. Estaba sentado frente a Cossette y, como dice aquel, si sus ojos fueran bala, se la echa.

ATAQUE. Pobre Cossette, solo por hacer su trabajo en defensa de la cacreca democracia hondureña, bajo ataque de Roosevelt, de Nerón, del hijo de gorra juca, de los tales colectivos de Libre y, de remate, de un expresidente.

FRAUDE. Ahora resulta que denunciar el fraude de Libre de “desestabilizar” el proceso y generar “desconfianza” sobre las elecciones más “limpias” de la historia. Pobre, pueblo, pobre...

MASA. También cuidadito con agarrar a Nerón y a sus compinches, con las manos en la masa de los dispositivos biométricos, porque eso también es generar “desconfianza” en las elecciones.

MANOS. En qué cabeza cabe que equipos tan delicados para la transparencia de las elecciones, como los dispositivos biométricos, van a estar en las manos de un partido, en este caso, de Libre y del hijo de gorra juca.

MIEL. Por cierto, qué vergüenza algunos presuntos liberales, como Lino Tomás. Allí salió diciéndole a Chendo que en el CNE y en el centro logístico del Infop todo es miel sobre hojuelas y lo que pasa es que algunos empleados y funcionarios “exageran”. Por qué mejor no se callan.

CACERÍA. Ya se dieron cuenta, la marioneta uniformada ha dado rienda suelta a una gran cacería de coroneles que, según él, le soplaron a El Heraldo y a Cossette todo el desmadre de los militares, el 9-M.

BISNES. Saludes les deja Smartmatic y le dice adiós al bisnes de la conectividad en los centros escolares, aunque seguirá activa con los biométricos y otras hierbas.

CNA. Bueno, y las denuncias del CNA sobre la olla de corrupción en los dominios del vaquero sin sombrero de Gobernación, qué fin tuvieron. El segundo culebrón fue de 103 millones y ni el MP ni nadie ha dicho ni pío.