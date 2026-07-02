En Cholu les están respirando en la nuca a los narcos

UTILA. ¿Sabían que el servicio más eficiente de energía está en Utila y es privado? Allí todo el mundo paga lo que consume, con contadores prepago, y nadie anda llorando porque tiene luz las 24 horas del día y nunca hay apagones.

TIGRE. Los diputados de todas las bancadas, a iniciativa del “Tigre del Sur”, levantaron la mano y dijeron presente ante la tragedia de los hermanos venezolanos. Todos donarán un día de salario. ¡Qué bien! Hoy por ti, mañana por mí.

VUELVAN. Pucha, como dice aquel, acaban de juramentar a Ana Paola y a Cossette y ya andan unos bárbaros amarrando pichingos para que no vuelvan. Los Eduardos y las Aixas serían los y las salvadas.

AUDIOS. Solo para que vean el cinismo de los refundidores, reaparece el orate Marlon Ochoa y, como si nada, allí sigue con el culebrón de los audios y del fraude. Valor tiene después de que, a puras cachas, sacaron el 19 por ciento.

CARA. El tal Nerón les saca en cara a Ana Paola y a Cossette que ahora son empleadas del “papi” y les desea que “disfruten de sus vacaciones bien pagadas y con protección diplomática”. No hallan qué inventar.

CREE. Por eso bien dicen que nadie sabe para quién trabaja, allí sacan a bailar a la Guandique, excandidata a diputada de la “desgracia cristiana”, con un “sueldito” de 213 mil 333 ranas en la CREE. Le salió mejor no haber salido.

GORDO. Vieron a unos mexicanos lanzándoles cerveza y gritándoles a aficionados ecuatorianos, una conducta detestable, no digamos en el anfitrión de un Mundial. Por eso los mexicanos, en materia de fútbol, caen gordo en todos lados. Ojalá los ingleses los revienten, porque, si no, ¿quién los aguanta?

MESSI. Anda volando Messi y, literal, ahora que salta de edificio en edificio en Times Square junto al Hombre Araña. Adivinen cuántos dólares se echó solo por salir unos segundos junto a Tom Holland, el boyfriend de Zendaya.

SUSTO. Se fueron los congoleños, pero dieron la gran batalla y, por poquito, le sacan un susto a la poderosa Inglaterra. ¡Ahhh! Tiempos aquellos cuando nadie osaba parársele a los ingleses, alemanes, holandeses, en fin.

CHOLU. Ya vieron cuánta droga han decomisado solo esta semana, y solo en Cholu, incluida la banda de “Los Domínguez” y una madre y su hija. En tiempos de la refundición pasaban como Pedro por su casa.

ASALTOS. Ahora falta que Gerzón enfile sus baterías hacia la extorsión y los asaltos, porque en materia de homicidios también se registran bajas.