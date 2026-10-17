El Tommy y compañía en el Cecot, a ver si se les pega algo de Bukele para Honduras

JUCO. El diputado camaleón, Godofredo Fajardo, anda juco por la andanada de críticas que ha recibido en esas redes y se la saca con los periodistas, a quienes ha llamado “pordioseros”.

CPH. El presidente del CPH le sacó a bailar al tal Godofredo su asalto a la Asociación de Boxeo, las denuncias que le han hecho ante el MP, la firma de cheques no autorizados, su millonaria campaña en 2025 -con pisto de la AMDC- el tráfico de credenciales en la DC, en fin.

CHINOS. Juan Diego le cae a 70 comercios chinos que han sido denunciados por competencia desleal, en aras de proteger a los comerciantes capitalinos, y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas de la AMDC.

Cecot. Romería por el Cecot salvadoreño, detrás del Tommy iba Laura, la presidente de los ticos que le ha declarado cero tolerancia y mano duro a los criminales.

PAZ. El tigre del sur manda a decir desde tierras cuzcatlecas que el éxito del Cecot está más que comprobado y que, en cuanto nomás regrese lo replicarán, para devolverle la paz y la tranquilidad a los hondureños.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

APLICAR. El Tommy también tuvo misa con su par salvadoreño, para conocer de primera mano la agenda legislativa de los vecinos en la lucha contra la delincuencia, y aplicar la fórmula en Honduras.

70. Ojalá y esa guerra de 70 días a la criminalidad sea en serio. Las operaciones policiales -con apoyo de fuerzas especiales- se ejecutan en todo el país.

HUELGA. ¡Qué bonito! Mientras los que le echan leña al fuego se van a operar a México en avión privado, a la gente de a pie se la chupa la bruja, por la huelga del cártel de los médicos.

ÁPICE. La insensata, inhumana y criminal huelga de los traidores del legado hipocrático continuará hoy, en todo el país, sin el asomo de un ápice de compasión por el pueblo de los mal llamados “doctores”.

MAFIA. ¿Por qué no trabaja el 90, 94 o el 97 por ciento que ya le pagaron? ¿Por qué el Estado permite que una mafia gremial secuestre los hospitales que le pertenecen al pueblo? ¿Por qué no derogan esos nefastos estatutos?

PALABRA. El vice de la SESAL destapa que parte del desmadre es el nombramiento de médicos “especialistas”, que no son especialistas, y de interinos contratados de palabra.

MORGAN. Todo eso es herencia del partido de Samuel Santos, presidente del CMH, pero los funcionarios de la racha tienen prohibido mencionar a Libre, a Xiomara y a “Carlita”. Why? Que lo averigüe Morgan.