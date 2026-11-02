El Tommy le peló la cara a Libre y les dijo que no hicieron nada para combatir la inseguridad

APUESTAS. Preguntan unos chuscos en esas redes que quiénes serán los próximos en pasar a “mejor vida” en la racha. Algunos bárbaros hasta ya empezaron a cazar apuestas.

CUELLO. Oyeron a Marco Ramiro, pidiendo declarar terroristas y meter al mamo a los criminales de cuello blanco que han saqueado las arcas públicas y, cuando JC le dijo que apoyaba su propuesta y que mandarán al mamo a los de Sedesol y otras hierbas, se hizo el loco.

DESCARO. El Tommy también le peló la cara ante tanto descaro y le sacó a bailar que Libre, en cuatro años, no hizo absolutamente nada por combatir las pandillas y la inseguridad, y que nunca hubo voluntad política.

HAITÍ. Otros cuatro años de Libre en el poder y Honduras termina igual o peor que Haití, no solo por las pandillas y la violencia, sino, como país fallido en todos los aspectos.

VERDAD. Por allí reapareció el ex, volándole candela a la racha, tras argumentar que la lealtad genuina demanda decirle la verdad a los amigos, como cuando un hijo se equivoca.

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OÍDOS. Según JOH, el gobierno “se ha desconectado de la realidad”, y asegura que las bases y el Comité Central se encuentran en el abandono. Le zumbaron los oídos al papi al otro lado del Atlántico.

CHARCO. El “papi” volvió a cruzar el charco, esta vez para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, en vista que la de 2028 se realizará en Honduras, según lo que ha informado Mireya.

CONTROL. Todos los caminos indican que los demócratas volverán a controlar ambas Cámaras del Congreso imperial y que ahora vendrá una guerra sin cuartel entre la White House y el Capitolio.

DÉCIMO. Hombre, la racha ya va por su décimo mes y neles pasteles de nuevo embajador imperial. ¿Qué estará pasando?

HISTORY. En The History Channel ya empezaron a anunciar el especial sobre la historia de Honduras, en el primer documental de ese tipo de un país centroamericano.

AGUA. A oídos del ICF, de las Fuerzas Armadas y a quien sea que corresponda, pobladores del municipio de La Venta, en FM, denuncian la presencia de venaditos, culebras y otro tipo de animalitos silvestres en sus comunidades, y creen que se debe a la sequía y que huyen de su hábitat en busca de agua.

ALARMAS. En la desembocadura del río Choluteca, los pescadores hallaron a un tigre sin vida, lo cual, se supone, también debería disparar las alarmas entre quienes tienen la responsabilidad de cuidar la vida silvestre del país.