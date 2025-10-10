El libre del TJE, participa, firma acta y luego dice que fue “ilegal”

FUGA. Hombre, qué ridículo el de ese muchacho de Libre en el TJE: participa en la reunión, firma el acta de asistencia avalando el quórum con la presencia de los tres magistrados y, luego, cuando ve que lo tienen dos a uno, se da a la fuga.

ILEGAL. Aja, y después, para terminar de hacer el ridículo, sale diciendo que la sesión “fue ilegal” porque solo había dos y que él no participó. ¡Habrase visto!

PARTIDO. Eso está como que anoche, en el partido entre catrachos y ticos, se iniciara el partido, con el pitazo del árbitro, y que después la selección que iba perdiendo se retirara del campo aduciendo esto o lo otro.

LEY. O que en el Congreso se iniciara la sesión, previa comprobación del quórum y, cuando alguna bancada no estuviera de acuerdo con cierta ley, se la diera del hemiciclo y le dijera a los periodistas que la sesión “es ilegal”.

MIEDO. Cálix asegura que el familión le ordenó a MM retirarse de la sesión, porque le tienen tirria y miedo, y no quieren su

inscripción.

FIRME. Por eso les dedicó la canción aquella del Grupo Firme, “Ya Supérame”: “Qué parte no entiendes cuando te digo que no, la N o la O, tu tiempo se acabó, te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies, ya...supérame, porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también...ya supérame...tienes que saber perder...”. ¡Vaya, jodido!

TELE. Hombre, quién habrá sido el genio que le aconsejó a Jorgito esa propuesta del teletrabajo, de octubre a diciembre, y en el 70% del gobierno. Lo de las aseguradoras sí está bueno.

ÚNICA. Adivinen quién fue la única, de los cinco candidatos, que no asistió a la reunión con la Conferencia Episcopal. Como estos no creen ni en Dios, “pior” en los

sacerdotes.

LÍOS. Que alguien me explique, pide Nasralla, cómo es que meten a líos a su amiga Xiomara con esos sendos aumentos hasta de 33 mil a oficiales de las Fuerzas Armadas y de la PMOP, en plena campaña electoral.

VOCES. El asunto es que Xiomara asumió la Secretaría de Defensa, tras la renuncia de la Ramona, aunque en las barracas es un secreto a voces que quien continúa mandando es ella, a través de Roosevelito, su marioneta uniformada.

NOBEL. Será cierto que Trump ya tiene el Premio Nobel de la Paz como en la bolsa, y que por eso adelantaron la primera fase de los acuerdos con Hamás, sobre la liberación de rehenes y de prisioneros palestinos.