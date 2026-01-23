El 11 de diciembre, Libre trató de aprehender a Ana Paola Hall

BRÓCOLI. “Salvador Nasralla, para mi es como el brócoli, cada vez que lo cómo me produce flatulencias”, manda a decir el Pollo Contreras.

VOTOS. Power Chicken pide que ya ni le mencionen a Salvita y lamenta que todas las veces que se ha lanzado ha salido con la misma cantaleta: “me robaron, no me cuidaron los votos”.

TÍTERE. El señor de la tele jura que “mataron al Partido Liberal y mañana -hoy- lo entierran” con los acuerdos en el CN. No dejó títere con cabeza.

MIEL. Aja, y su esposa no votó a favor del arreglo con el PN, por conducto de su suplente Josué Colindres. No será que a Salvita se le quemaba la miel, para que el PL se arreglara con su amigo Mel Zelaya, y se le ahumó el ayote. O quería rompimiento del orden constitucional.

MAL. Lo que va a conseguir Salvita es que el PL y el PN se harten de él y no lo vuelvan a dejar participar en ninguna elección, ni con partidos prestados ni con nuevos, porque es mal perdedor. Por su culpa Libre se encaramó en esa cantaleta del fraude y, de paso, le dio alas a Aldana en la capital.

AMDC. El CNE declaró a Juan Diego alcalde de la capital desde el 30 de diciembre, anteayer le entregó la credencial, el TJE ratificó su triunfo y Aldana ni aun así quiere soltar la gallinita de los huevos de oro de la AMDC.

NOCHE. Grave esa denuncia de Ana Paola sobre lo que pasó la noche del 11 de diciembre, cuando el “oficialismo intentó aprehenderla ilegalmente”, y recibió la protección del gobierno de Francia por conducto de su embajador.

MUJER. En buen castellano, el gobierno de Xiomara -la primer mujer presidente de estas honduras- intentó capturar a Ana Paola -y lo mismo hizo varias veces con Cossette- para meterlas al mamo, que no hubiera declaratoria del CNE y robarse las elecciones. Pobre Honduras.

COLOR. Pero, pregúntenle al flamante “fiscal general”, jura de rodillas que la “justicia ya no tiene color político” y que el MP “ya no es instrumento político” de nadie. Y, que le dé sarampión a Carlón si está mintiendo, dice.

SPS. Las gracias de Libre y de Xiomara, SPS ya es otra vez la ciudad más violenta del mundo y Tegucigalpa está en tercer lugar, según el ranking de 2026 de Global Statistics.

DOBLE. Se repite la historia del primer gobierno de Mel Zelaya -2006-2009- cuando Maduro dejó el país con 37 muertos por cada cien mil habitantes y él -en tres años y medio- subió la cifra a 66 por cada cien mil, es decir, casi el doble.