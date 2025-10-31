Donde mirarán la libertad y transparencia estos de Libre a tanta traba

ORDENA. Lo que faltaba, aparece Xiomara a última hora y “ordena” que las Fuerzas Armadas estén a cargo del “aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados” el 30-N. En un santiamén reformó la Constitución.

PUÑAL. ¡Qué bonito! Los hondureños van a elecciones en medio de un estado de excepción, con una consejera con un puñal en el pescuezo, con dos magistrados del TJE huyendo y con el “Vladimir Padrino” catracho contando actas y persiguiendo a los oficiales que no se le cuadran a la Ramona. ¿Qué más quieren? ¿Algún parecido con Venezuela y Nicaragua?

ENCIMA. O sea, como el CNE no le ha dado luz verde a Roosevelt a las actas electorales, Xiomara se pasa por encima del órgano electoral y “ordena” su acceso. Pobre Honduras.

POMO. Aja y, para ponerle la tapadera al pomo, Nasralla confirma que el tal Redondo se dispone a instalar mañana la susodicha “comisión permanente”, pese a la prórroga de las sesiones.

ROBAR. O sea, si la Ramona no se puede robar las elecciones a través del CNE -si no logran meter presa o sacar a Cossette- lo hará vía “comisión permanente”.

GOLPE. Sepa Judas qué estarán esperando Nasralla y el “papi” para hacerse un solo chicle -y lo mismo deberían hacer Cossette y Ana Paola en el CNE- para evitar este golpe a la democracia.

UNIDO. Pepe Lobo les manda a decir que “desde ayer” se tuvieron que haber unido y formar un bloque común en defensa de Honduras. Cada quién seguirá por su lado con su candidatura, pero, se deben unir para salvar el país.

EGO. Claro está, para esto tienen que dejar a un lado los egos, la altanería, la arrogancia. Honduras está primero que cualquier interés político-partidario.2009. Lo que se viene es igual o peor que en 2009, porque hoy MZR tiene todos los poderes, comenzando por el “Vladimir Padrino” catracho, que ha convertido a las Fuerzas Armadas en una sucursal de Libre. ¿Y los tales gringos?

POLÍTICO. “Les guste o no, las Fuerzas Armadas son políticas y yo soy político”, les dijo el “Padrino” catracho a sus subalternos, y empezó con su perorata.

MISA. Nasralla tuvo misa con varios oficiales y anunció que restituirá a los que han sido despedidos por Roosevelt solo porque no se le cuadran a la Ramona.

MATTA. Hasta que se murió Matta y los gringos nunca le dieron la libertad por razones humanitarias. A cuántos presuntos narcos se han llevado de aquí y, a los días, allí andan en las playas solo porque clavearon a otros.