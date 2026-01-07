Dicen que el Redondo anda como alma en pena llorando por una diputación

SALVITA. Lo único que faltaba, ahora resulta que Salvita amenaza con meterse de diputado, y negociar la guayaba del Congreso para él. ¿Con Mel Zelaya? Como la bancada le bateó a la Chayo. Pobre Partido Liberal.

VOTOS. Lo único que logra el PL, al pretender la presidencia del CN, es oxigenar a Mel Zelaya y revivir el cadáver de Libre, porque solo lo podría conseguir con sus votos.2029. Lo que debe hacer el PL es prepararse desde ya para ganar las elecciones de 2029 y el primer paso es deshacerse del Salvita y su esposa, porque si no, seguirán jorobando y jorobando por línea de Mel Zelaya.

MAMO. Ya ni sus secuaces de la comisión permanente espuria le paran bola al Redondo y ayer lo dejaron como novia de pueblo. Ni papos que fueran para terminar en el mamo.

ANIMAL. Ni Mel Zelaya aguanta la lloreta del Redondo, por una diputación en Cortés, porque ya siente pasos de animal grande y cree que eso lo salvará del bote.

CÁLIX. Ajá, y mientras el conserje del Congreso anda como alma en pena, su amigo Jorge Cálix vuelve como diputado

-ahora por las pampas- gracias a la renuncia del potro.

NADA. Sepa Judas qué pelean en la bancada liberal, con eso de la guayaba del Congreso, porque la bulla es que el PN no le ha ofrecido nada a nadie y que el candidato del “papi” es TZ.

TOMMY. El presidente electo tuvo misa con los alcaldes nacionalistas y, al ser consultado por los ediles que quién es el hombre para el Congreso, respondió contundente: “Tommy”.

POLLO. El Pollo Contreras está convocando para este sábado a los diputados electos del PL -incluido los alcaldes- para elegir al candidato del partido a la presidencia del Congreso, mientras ML hace sus propios cabildeos, y lo mismo YS.

MALETÍN. Entre tanto, Iroshka, por conducto de su suplente -el hombre del maletín- negocia la guayaba con Libre, aunque, como le fue de la patada en la misa de anteayer en Cortés, jura por Salvita que son “calumnias”.

PLEITO. Marlon Lara avisa que él no asomará el cacho a la misa, pero el Pollo advierte que el que no vaya, que después no ande con lloriqueos. Adivinen quién anda C de la R por ese pleito entre liberales.

SEFIN. Mireya Agüero ya es la canciller confirmada del presidente electo y ayer viajó junto a él a Washington e Israel. La bulla es que Emilio Hércules, el de la UPL, será el power de la Sefin y que estará en las citas con el BID, FMI y otras hierbas en la capital federal.