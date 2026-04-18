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Dice el tal Marlon, alias el exiliado, que solo él puede salvar Honduras

DEDO. El prófugo de Marlon Ochoa continúa con su cantaleta de JOH, como si aquí todo mundo se chupara el dedo -como los de Libre- de que viene a lanzarse y que solo él lo podía parar y por eso lo quitaron

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 00:00

2029. Diversos sectores casi que le imploran al Tommy que, si no quiere que en 2029 se repita la historia de 2025, cuidadito vuelve a meter a “Don Anarquía” en los órganos electorales.

88. Julián le manda a decir a Nerón y a MM que compren el 88 en la chica. El Tommy habría pasado la barrera de los 90 votos si no es porque los inquisidores -por ser juez y parte- se abstuvieron de votar.

CIDH. Las Tanias y compañía no votaron, para que Mario Morazán no lo use como arma en contra del juicio político, cuando vaya a poner la demanda a la CIDH, la cual, por años ha estado bajo control de los Z de M...como les dice Milei.

DEDO. El prófugo de Marlon Ochoa continúa con su cantaleta de JOH, como si aquí todo mundo se chupara el dedo -como los de Libre- de que viene a lanzarse y que solo él lo podía parar y por eso lo quitaron.

FIESTA. Para que vean las vueltas que da la política, Romeo no tarda en regresar y otros -los que orquestaron su persecución y el mamo- ocuparán su tienda de campaña en las montañas. Nada les costaba llevar la fiesta en paz.

ROSITA. La doctora Monserrat Arita, nueva directora del Mario Mendoza, el hospital psiquiátrico, aconseja a los amigos de Nerón que lo remitan al Santa Rosita.

VALOR. Hombre, hay que reconocerle a Mario Morazán que por lo menos tuvo el valor de presentarse, en carne y hueso, ante los inquisidores y el pleno, aunque solo haya llegado a decir mentiras y verdades a medias.

AUDIOS. Al final su compañero Flores Urrutia lo terminó de reventar con unos audios que, aquí y en la China, dejaron claro su boicot al proceso electoral y su penosa y vergonzosa tirria, inquina, hostigamiento y persecución contra su compañera Miriam Barahona.

WILDE. Le pasó a MM la de Oscar Wilde, cuando, en un arranque de ira y, ennavajado por su amor en la sombra, decidió querellar a su suegro y, en el juicio, desnudaron su doble vida y -con pruebas- demostraron que, además de esposa e hijos, tenía amantes de barba. Lo destrozaron. Nunca se pudo volver a levantar.

AMOR. Divertido el debate entre Mario Morazán y Jorge Cálix. Al final, ambos se acusaron de estar enamorados el uno del otro y, mutuamente se sacaron a bailar cuántas veces lo mencionó el otro, como “prueba” de su amor.

PUENTE. Avisa Juan Diego que el puente a desnivel Papa Francisco estará listo en julio y, si es posible, antes, lo que significa que le han metido el acelerador a la obra, la cual caminaba como tortuga.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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