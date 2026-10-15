Dejen de inventar, la huelga de médicos es política, aquí y en China

POLÍTICO. Dejen de inventar sobre el nombramiento de mediadores y no sé qué en ese desmadre de los médicos, si eso es político -aquí y en la China- y no tiene que ver con pagos. Eso solo es la excusa para mantener el caos en los hospitales.

CMH. No han leído el testamento de peticiones que está haciendo el CMH, incluidos la solución ipso facto de problemas endémicos en salud, como la falta de medicamentos y de médicos en los hospitales.

LEÑA. Si a Samuel Santos y compañía les interesara resolver el conflicto y dejar de jorobar al pueblo, creen que ayer habría presentado un amparo ante la Corte, para echarle más leña al fuego y seguir con su insensata, criminal e inhumana huelga.

ATREVA. La huelga médica es el complemento de las caravanas que están volviendo a armar los refundidores, vía redes sociales, junto a las tomas de carreteras. Son acciones extorsionistas de Libre para que el MP no se atreva a tocarlos.

AGOTÓ. Avisa Jorge Cálix, jefe de bancada liberal, que ya no más voto de confianza al gobierno del “papi” en el tema de salud y que se “agotó el tiempo” de espera.

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MALA. El jefe supremo de la bancada colorada califica de “mala gestión” lo que pasa en salud y anuncia que ya no apoyarán más decretos de emergencia.

MINISTRO. Bueno, allá el “papi” si no escucha e insiste en seguir de ministro de Salud. Y, no solo eso, debería buscar viceministros pilas y eficientes y nombrar a un director del IHSS con liderazgo y capacidad gerencial.

ANABEL. Y, a todo esto ¿y Anabel? Si no fuera por Urtecho. Ya días debió haber salido el Cohep con una posición oficial sobre este desmadre que ya ha dejado más de 40 mil citas perdidas y más de 4,000 cirugías suspendidas. Pobre, pueblo, pobre...

MAMO. En cualquier país serio, Samuel Santos y toda su directiva estarían en el mamo, por este genocidio en contra de la gente pobre que asiste a los hospitales públicos. El MP debería de actuar de oficio.

CECOT. El Tommy y compañía van soplando para los dominios de Bukele, a ver cómo funciona el Cecot, para confinar allí a las estructuras criminales declaradas terroristas.

DELE. Sobre los tatuajes, ya dijeron hasta la saciedad que se trata de los alusivos a las pandillas que todo mundo conoce, pero, como el asunto es figurar y estar a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, allí siguen unos abogados con el dele que dele. Vayan a hacerle esos mates a Bukele o a Ortega.