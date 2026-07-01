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De nuevo, misión división de liberales y contra reformas energéticas

2050. Dicho y hecho, la bancada liberal se desmarca de la reforma energética y anuncia la presentación de su propia propuesta, la cual pretende socializar con mundo y medio mundo y promete que la presentará, a más tardar, en 2050

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 00:00

CNE. Ana Paola y Cossette, que hoy pintan llantas del CNE cada quien, por su lado, presentaron ayer el informe Blindaje de la Verdad Histórica, en el cual desnudan, con pelos y señales, cómo Libre y sus secuaces intentaron robarse las elecciones y, luego, boicotear la Declaratoria y, después, el “golpe electoral” con la complicidad de Xiomara y Redondo. ¡Prohibido olvidar!

AYUDA. Para más Juan Diego anuncia que buscará la manera de trasladar ayuda a los hermanos venezolanos. Hoy por ti, mañana por mí.

2050. Dicho y hecho, la bancada liberal se desmarca de la reforma energética y anuncia la presentación de su propia propuesta, la cual pretende socializar con mundo y medio mundo y promete que la presentará, a más tardar, en 2050.

DEDO. Al suave y, sin querer queriendo, los liberales vuelven a caer en las garras de Mel Zelaya, el mismo que acaba de dejar el poder y que, en cuatro años, no movió un dedo para sacar de la quiebra a la pobre empresa.

HALLEY. Pues, entonces, a esperar el regreso del cometa Halley se ha dicho, en 2061, para las tales reformas a la ENEE, mientras tanto, que la empresa siga perdiendo 50 millones diarios, comprando caro y vendiendo barato y endeudada hasta la coronilla. ¡Ahhh! y con apagones hasta de 10 horas diarias.

LUZ. No sería más fácil y rápido cerrar la empresa y que, el último empleado que salga, que apague la luz y eche candado. Pobre, pueblo, pobre...

CARGO. Adivinen quién es el encopetado exfuncionario refundidor que ahora ocupa un alto cargo en un poderoso banco del sistema y por qué. Y esto que solo le pasaba volando candela a los bancos, a la “oligarquía”, a los “grupos de poder”, en fin.

1776. La embajada imperial lanzó la casa por la ventana con la celebración de los dos siglos y medio de su revolución e independencia -en 1776-, la cual sentó las bases para la Revolución Francesa.

PAPI. Los actos fueron encabezados por el “papi”, su canciller y la encargada de Negocios imperial. De los refundidores, ya ni recuerdos quedan en esas francachelas.

GALLOS. Mercedes manda a decir que si hoy, 1 de julio, no empiezan a meter cachurecos al gobierno, mañana llegará con gallinas y gallos a varias instituciones hasta obligar a sus funcionarios a que corran a sus “amantes” y “chivas”.

PESOS. La Meches avisa que el tiempo de espera ya terminó y que seis meses han sido más que suficientes. Ahora, que los funcionarios le paren bola, esos son otros cinco pesos.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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