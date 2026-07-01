De nuevo, misión división de liberales y contra reformas energéticas

CNE. Ana Paola y Cossette, que hoy pintan llantas del CNE cada quien, por su lado, presentaron ayer el informe Blindaje de la Verdad Histórica, en el cual desnudan, con pelos y señales, cómo Libre y sus secuaces intentaron robarse las elecciones y, luego, boicotear la Declaratoria y, después, el “golpe electoral” con la complicidad de Xiomara y Redondo. ¡Prohibido olvidar!

AYUDA. Para más Juan Diego anuncia que buscará la manera de trasladar ayuda a los hermanos venezolanos. Hoy por ti, mañana por mí.

2050. Dicho y hecho, la bancada liberal se desmarca de la reforma energética y anuncia la presentación de su propia propuesta, la cual pretende socializar con mundo y medio mundo y promete que la presentará, a más tardar, en 2050.

DEDO. Al suave y, sin querer queriendo, los liberales vuelven a caer en las garras de Mel Zelaya, el mismo que acaba de dejar el poder y que, en cuatro años, no movió un dedo para sacar de la quiebra a la pobre empresa.

HALLEY. Pues, entonces, a esperar el regreso del cometa Halley se ha dicho, en 2061, para las tales reformas a la ENEE, mientras tanto, que la empresa siga perdiendo 50 millones diarios, comprando caro y vendiendo barato y endeudada hasta la coronilla. ¡Ahhh! y con apagones hasta de 10 horas diarias.

LUZ. No sería más fácil y rápido cerrar la empresa y que, el último empleado que salga, que apague la luz y eche candado. Pobre, pueblo, pobre...

CARGO. Adivinen quién es el encopetado exfuncionario refundidor que ahora ocupa un alto cargo en un poderoso banco del sistema y por qué. Y esto que solo le pasaba volando candela a los bancos, a la “oligarquía”, a los “grupos de poder”, en fin.

1776. La embajada imperial lanzó la casa por la ventana con la celebración de los dos siglos y medio de su revolución e independencia -en 1776-, la cual sentó las bases para la Revolución Francesa.

PAPI. Los actos fueron encabezados por el “papi”, su canciller y la encargada de Negocios imperial. De los refundidores, ya ni recuerdos quedan en esas francachelas.

GALLOS. Mercedes manda a decir que si hoy, 1 de julio, no empiezan a meter cachurecos al gobierno, mañana llegará con gallinas y gallos a varias instituciones hasta obligar a sus funcionarios a que corran a sus “amantes” y “chivas”.

PESOS. La Meches avisa que el tiempo de espera ya terminó y que seis meses han sido más que suficientes. Ahora, que los funcionarios le paren bola, esos son otros cinco pesos.