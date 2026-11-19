ESTADO. Hace cuánto se les viene implorando la intervención en esos departamentos violentos, con tropas especiales, Fuerzas Armadas y con todo el aparato del Estado.

BANDAS. Se les dijo, hasta la saciedad, que la policía no tiene la capacidad operativa, logística y de adiestramiento en campo para enfrentar esas bandas criminales, y lo que hacen es enojarse.

SEDA. En una sociedad violenta -se les explicó- la respuesta del Estado debe ser violenta, no blandengue, timorata, con mano de seda. A iguales males, iguales remedios.

PRECIO. El diablo hoy se da el lujo de amenazar, incluso, al presidente del Congreso y a su familia y hasta de ponerle precio a su cabeza.

PECHO. No es posible que solo el Tommy ponga el pecho cuando es el Ejecutivo el que tiene bajo su égida a las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, de Defensa y, de chascada, la coordinación del CNDS.

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DEBERÍA. El presidente Asfura debería liderar esa lucha, junto a sus ministros de Seguridad y de Defensa, con el apoyo decidido del Congreso mediante la aprobación de las leyes y reformas que sean necesarias.

MENSAJE. El “papi” debió, por lo menos, encabezar desde un principio la conferencia de prensa de ayer, no Héctor, y enviar un mensaje claro y contundente al grupo criminal que se atribuye las masacres.

MIGAS. Desde antes de iniciar el gobierno bien sabían que Libre no solo nunca movió un dedo en combatir las pandillas, el narcotráfico y esas bandas criminales, sino que, en muchos casos, hizo migas con ellos.

MAR. Se supone, entonces, que desde el primer día les hubieran declarado la guerra por tierra, mar y aire, como lo ha hecho Abelardo, en Colombia.

ARMAR. Aja y, como si no fuera suficiente con tanto despelote, aseguran que JOH ya empezó a armar su movimiento y que, si él no pasa, lanzará a MM, el mismo que se le dio vuelta a su bancada en tiempos de Libre y negoció con el Redondo.

TAJADITAS. La bulla es que el FBI tiene bajo investigación a otro cónsul de Honduras, por “redirigir” los servicios consulares a su notario. Hasta venta de tajaditas tiene el muchacho en el consulado.

FICHAR. La Mujer Araña también asegura que Mireya volverá a fichar los servicios del lugarteniente del farsante de Quique Reina, para que le resuelva -o tape- los desmadres de los cónsules de Libre.

NIETA. En otro consulado del imperio, el flamante cónsul, también de Libre, tiene trabajando a su hija, nieta de un poderoso exministro de Mel Zelaya.