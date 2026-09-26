Congratulations le dicen a Honduras, pero hay que aplicar la ley aprobada

UPL. Desde los recintos de la UPL mandan a decir que ellos en ningún momento han acusado a Nasralla ni a nadie de fraude o de malversación de dinero, porque esa no es su función, sino, una facultad exclusiva del MP.

FISCALES. Por eso, aclaran, enviaron ipso facto al Ministerio Público el informe sobre el manejo irregular de fondos por parte del excandidato liberal, para que los fiscales hagan su trabajo y apliquen la ley.

LISTA. También aclara la UPL que ellos no han difundido ninguna lista de donantes a la campaña del PL, ni de ningún otro partido, y que es el MP el que deberá investigar dónde fueron a parar los fondos que dieron esas empresas, si sus aportes fueron en cheque o en efectivo y si les dieron o no recibos y facturas del SAR.

TEXTO. Desde el imperio contraataca felicitan a Honduras por la declaratoria de terroristas de aquellos que dijimos, siempre y cuando, el texto aprobado sea llevado a la práctica.

SERVIR. Avisa el Tommy que el billete incautado a las estructuras criminales debería servir, para fortalecer la lucha contra la violencia y la inseguridad, en estas latitudes.

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AJUSTA. A propósito, Pablo Emilio -Reyes, no Escobar- manda a decir que no le ajusta el billetillo y que, si quieren resultados constantes y sonantes en la lucha contra el crimen y la corrupción, deben aumentar el presupuesto del MP.

URGE. Se queja el FG que un fiscal lleva decenas de casos y urge la contratación de más personal, no digamos si se trata de Medicina Forense, donde carecen de equipo y tecnología de punta para la investigación científica criminal.

MICOS. Bueno, pero del otro lado le mandan a decir a Pablo Emilio que la cosa es dando y dando y que, si quieren más presupuesto, que antes muestren sus colmillos y metan al mamo a los refundidores que hicieron micos y pericos, no solo con las arcas públicas, sino, con la Constitución y su intentona golpista en enero pasado.

BULOS. Hombre, qué ganarán con estar sacando tantos bulos sobre la comparecencia del “papi”, en la ONU. Segurito la gente de Libre, que no tiene qué hacer y pasa día y noche colgada en esas redes, viendo a quién atacan y difaman.

TAMAL. Ya hoy es 26 de septiembre y las lluvias han sido más hojas que tamal en el Distrito Central. La bulla en Cenaos es que en noviembre y diciembre -incluso en octubre- lloverá muy poco y difícilmente se recuperarán los embalses de Los Laureles y la Concepción. ¡Fumen, capitalinos!