Como tonel de agua fría les cayó a varios políticos ese post de Trump

TONEL. Pucha, como dice aquel, eso de Donald Trump ha caído como un tonel de agua congelada a apenas tres días del “día D”. Los refundidores han quedado tataratas, como los trompos, tras el X del mero toro de la White House.

CAUTELA. Los azulejos agradecen el apoyo del káiser del imperio, pero con cautela y distancia, tras advertir que la decisión de elegir al nuevo presidente de estos arrabales corresponde a los hondureños.

FIRMES. El propio “papi” ha reaccionado con prudencia y, claro está, agradeciendo el respaldo a sus obras del mero tatascán del imperio, que pide a los hondureños votar por él, y llama a los hondureños, de todos los partidos, a afianzar la democracia con su voto. “Firmes por Honduras”, avisa.

TITO. “El hombre que está defendiendo la democracia y enfrentándose a Maduro es Tito Asfura... el único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo hondureño...y no se puede confiar en Nasralla” porque ha sido aliado de Libre, dice Donald Trump.

RESPETA. Nasralla manda a decir que respeta a USA y lamenta la “desinformación mal intencionada” que sus rivales han hecho llegar a la Casa Blanca.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

LEJANA. Trump prácticamente le terminó de poner la lápida a la Ramona, que nunca pasó del 14 o 15 por ciento, muy lejana, incluso, del segundo lugar. Solo Soto y RA la ponen en primer lugar.

LEY. La Ramona manda a decir que los tiene azorrados con la ley de injusticia tributaria correísta y por eso la llaman “comunista”.

LLAMA. Ahora es que Trump la llama “comunista” por la ley del tal Rafael Correa y no porque Xiomara, el “comandante” y ella se la han pasado estos cuatro años alabando como a dioses a los cubanos, a Chávez y a Maduro. ¡Qué bonito!

FIDEL. “¡Viva Cuba, viva el pueblo cubano, ¡viva por siempre el gigante comandante Fidel!” le recuerda Enmanuel Rincón que posteó la Moncha en un X, pero ahora resulta que la llaman “comunista” por la ley correísta. ¡Habrase visto!

TREP. Tiene su valor la Ramona, hay que reconocerle, porque, a pesar de todo, reitera que no reconocerá los resultados del TREP y jura por Mel y Xiomara que el “bipartidismo está derrotado”. Jueeeeee...

BOTADAS. Tal vez ahora Roosevelt se echa para atrás y deja de pedirle a sus militares que el domingo dejen botadas las urnas, a expensas de los colectivos, como lo ha denunciado EL HERALDO.