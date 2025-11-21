Como si nada, en giras la jefa de campaña de la candidata “más honesta”

ISIS. Ya vieron, Isis Cuéllar continúa con sus giras por toda la zona occidental, como jefa de campaña de la candidata “más honesta” de Honduras.

BURLA. Una burla, una bofetada en el rostro para millares de hondureños que reciben ayudas de Sedesol, la “reina de occidente” se pavonea con absoluta impunidad con su cortejo de camionetas y seguidores.

FRAUDE. Vieron el comunicado de la Asociación de Jueces por la Democracia, apoyando descaradamente las andanzas de Johel Zelaya, y criticando a los que denuncian el fraude de Libre. Las gracias de Rebeca. Vale que son “defensores de la democracia”.

TIRZA. La susodicha Asociación es manejada por Tirza Flores Lanza, hermana de Quique Flores Lanza y cuñada de Sonia Marlina, y por Guillermo López Lone, exesposo de Tirza. Qué tal.

EXAMEN. Como parte de la “justicia socialista y refundacional”, Rebeca ascendió a magistrado a Guillermo López Lone, sin el examen que manda la Ley de la Carrera Judicial.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

NIÑA. López Lone y Tirza Flores Lanza son los padres de Carmen Haydee López, “la niña malcriada”, candidata a diputada de Libre por FM.

MÁSTER. López Lone tiene máster en demandas al Estado, primero porque lo “desaparecieron” cuando era de la FUR y, luego, porque era juez y como juez anduvo recibiendo a Mel Zelaya en Toncontín y lo despidieron.

GRILLO. El Grillo y otras hierbas andan contentos por unos demócratas trasnochados que cuestionaron al expositor de María Elvira en la audiencia del Subcomité de la Cámara. Consuelo de tontos.

DARDOS. Lanzadera de dardos de APH contra Cossette, en vez de unir fuerzas contra el orate de Libre, como lo hacen los dos del TJE contra el otro energúmeno.

CNE. A apenas ocho días para las elecciones, las Fuerzas Armadas se suman a la campaña de Libre para reventarse a Cossette del CNE, y anuncian una querella en su contra.

COLA. Hasta el fiscal de juguete tuvo que salir a decir, con la cola entre los pies, que esos audios de los colombianos no tienen ningún valor para el MP. Adivinen quién lo llamó para que saliera.

QUEMAR. Bien dicen que no hay peor cosa que mandar tontos a hacer mandados. Sepa Judas a quién mandaron a contratar a los susodichos y se le olvidó decirles que por nada del mundo quemaran a Libre. Ja...je...ji...jo...ju...

RENUNCIA. En cualquier país serio sobrarían sectores y líderes exigiendo la renuncia del Plim Plim del MP, con todo y el Uferco. Estos le han visto la cara de maje al pueblo.