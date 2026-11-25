HULE. Misa de difuntos para Sarahí, Joshy y Rashid en el movimiento de Nasralla, el excandidato liberal les manda a decir que ya están hule con él y no los volverá a llevar de diputados, por traidores.

ACEPTAR. “Para mí no deben ser nuevamente diputados”, dijo Nasralla, y reafirmó que no los volverá a aceptar en su corriente. ¡Vaya, jodido! Pero, para que no digan que es mala persona, les recuerda que pueden participar en cualquier otro movimiento del PL. Será.

PAPA. No solo al papa Francisco le salió el diablo, Jorge Cálix asegura que a él le acaban de aparecer cuatro de un solo pencazo, que llegaron a buscarlo al Central Ejecutivo y se identificaron como conspicuos miembros del Cartel del Diablo.

POLLO. ¡Ahhh! y por si SN y sus amigos refundidores no le creen, avisa que tan indeseable visita quedó grabada en las cámaras del Pollo, en el CCEPL.

FALSAS. Denuncian en esas redes las páginas y perfiles falsos de exfuncionarios de Libre desde donde se dedican a inventar noticias falsas día y noche. Entre los ilustres mencionan al Redondo, Marlon Ochoa, Lucky Medina y Ricardo Salgado.

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CIEN. Dice Rebeca que no sabe por qué tanto brinco, por su piñata de nombramientos, si el terreno es parejo. Es cierto que, en cuanto supo que le andaban las moscas, voló a meter como a cien refundidores, pero, qué hay de malo en eso, pregunta.

VALOR. Hombre, tienen su valor los transportistas de oponerse y realizar hasta paros en contra de la modernización del sistema, con ese terrorífico, inseguro y pésimo servicio que ofrecen.

WIFI. Allá Juan Diego si hace las de su amigo, el “papi”, cuando era alcalde y se deja sombrerear. Estos no hacen ni dejan hacer. El nuevo transporte contará con pago electrónico -cero efectivo- wifi, seguridad y, sobre todo, orden. Nada de eso existe en el otro servicio.

MORA. La mora quirúrgica, lejos de bajar, sigue en aumento y solo en el Rivas de SPS se ha disparado del 61 al 74 por ciento.

CNA. Ya vieron, el CNA denuncia nada menos que 350 casos de compras irregulares en el IHSS en 2024, o sea, en tiempos de Libre. Más corrupción. Por eso el Redondo y en Presidencial le tiraron la puerta en la cara a GC cuando anuncio veeduría.

ORLEANS. A los catrachos que tienen parientes y amigos en Luisiana, EHISA les avisa que vuelve el vuelo directo a Nueva Orleans desde SPS, el cual se perdió cuando Katrina -en 2005- luego volvió unos meses con Spirit, pero rápido desapareció.