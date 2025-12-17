Castigados por cumplir la ley: despiden a policías mientras el poder justifica la violencia como protesta

CNE. Sigue el maíz a peso con el escrutinio especial. Cossette denunció anoche que los representantes del Partido Liberal -los de Iroshka- y los de Libre “mantienen bajo secuestro” a los empleados del CNE, y la misma denuncia hizo Ana Paola. Pobre Honduras.

LÍDER. Hombre, cuál será -y debe ser- el papel de un verdadero líder que dirige los destinos de una nación, contribuir a la paz en momentos de convulsión o salir a echarle más leña al fuego.

GUAYA. Estos le han visto la cara de “Juan vendémela” al pueblo: salir a denunciar un “golpe” y culpar a JOH es como pretender engañar a la gente con espejitos, como en tiempos de la colonia. Por suerte a Xiomara le salió guaya y hasta el tal Roosevelt ha salido a desmentirla. Vea y no pierda la chamba de ministro de Defensa por eso.

GOLPISTAS. Solo para que vean quiénes son los verdaderos golpistas, Xiomara ordena despedir a los oficiales de la chepa que ordenaron el desalojo de los criminales llamados “colectivos” y el tal Roosevelt hace lo mismo, porque dice que la protesta donde apalearon gente -incluida una mujer- y casi le zampan fuego a una gasolinera era “pacífica”. ¡Habrase visto!

MAMO. Eso que está haciendo Xiomara es un claro boicot a la declaratoria y, en consecuencia, a la transición del poder. Es un golpe de Estado aquí y en la China. Por mucho menos que eso está en el mamo Bolsonaro. ¿Y el Johel Zelaya?

CREE. Por suerte, ni a Xiomara ni a Mel ya nadie les cree, excepto, claro está, los tales colectivos a sueldo de la alcaldía de Tegucigalpa y los pobres empleados públicos que, si no, es pa’ fuera que van.

OCHO. ¿Qué estarán pagando los pobres hondureños? De hoy en ocho es Noche Buena, y todo mundo en zozobra, crispado y con los nervios de punta por todo este desmadre generado por la terquedad de Salvita y su mujer de no reconocer los resultados.

QUINTÍN. “Me dicen Julia” avisa que ningún liberal de la capital le paró bola al llamado de la Chayo catracha, y que los que llegaron antenoche al Infop “los mandó Quintín Soriano”. Será posible.

272. Para qué, se supone, existen las Fuerzas Armadas y la Policía, y el artículo 272 de la Constitución que les ordena garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder. Y qué creerá Roosevelt que significa eso.

DULCE. Ya salió del mamo Dulce María y se defenderá en libertad. Con razón apareció bien C de la R en las fotos que le mandó a tomar Johel Zelaya. Captura de compadre hablado.