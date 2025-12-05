Calma, pueblo, calma, esperen a que se cuenten todos los votos

BISAGRA. Voto castigo para la bisagra de Mario Segura en la zona oriental, y la misma suerte corrieron el chaparrito de Nacaome y Gloria Bonilla, en Comayagua.

RÍO. Qué divertido, Libre no ganó ni un departamento, su candidata no pasa del 19 por ciento, es el partido con menos diputados y alcaldías y aun así pretende pescar en río revuelto.

CALLES. El ex de Sedesol, de manera temeraria e irresponsable, llama a Nasralla a salir a las calles a defender sepa Judas qué, y lo mismo ha hecho Carlos “botellita”, entre otros.

FRAUDE. ¡Qué bonito! Nasralla quiere que solo se computen las actas de los departamentos donde ganó, sobre todo Cortés -donde barrió- y, si meten de otros lugares, donde perdió, es “fraude”.

FÚTBOL. Eso está como que, en un partido de fútbol, el equipo que va ganando se enoje cuando el otro le empate o lo remonte y diga, sin ninguna prueba, que los goles son nulos y le eche la culpa al árbitro.

ACUSE. SN acusa de fraude a un partido que ganaba 12 de 18 departamentos -su partido, el PL, solo gana seis-, 49 diputados -la mayoría-, y 153 alcaldías, lo que significa que ni el PL y Libre juntos ganaron tantos municipios como el “papi”. ¿Entonces?

IBA. Para más el “papi” mantiene silencio y espera prudente el conteo de las actas, pese a que desde el domingo en la noche pudo haber llamado a sus bases a exigir la declaratoria -cuando iba ganando- o haber denunciado “fraude” el miércoles cuando empezó a alcanzar a SN y se cayó el sistema.

PAZ. Nada cuesta llevar la fiesta en paz y hacer lo que ya pidieron las dos consejeras, las iglesias, el Cohep, en fin, de esperar los resultados oficiales y eso no es otra cosa que el conteo de las actas.

CNA. El “papi” también gana en las actas del CNA y en las de la embajada imperial, así es que, no hay más tren que el que pita.

DATO. Lo mismito pasa con la alcaldía capitalina, donde Juan Diego mostró el resultado de sus actas -el cien por ciento- y gana, pero Aldana no quiere esperar y sale, como Nasralla, con lo del fraude. Dato mata relato.

TRAPOS. A muchos en el PL les pica la lengua por sacar los trapos al sol de cositas y cosotas de la campaña, sobre todo el marginamiento y desprecio a JC y su grupo por parte de the wife.

PISTO. Por ahí andan unos posteos de varios ciudadanos que van a la cruel y fría llanura y que muchos interpretan como “pidiendo cacao” o que el nuevo gobierno se acuerde de ellos y los tome en cuenta, si no es mucha molestia. Son bárbaros los cibernautas con esas reacciones.