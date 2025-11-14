Bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver

BARCO. Por eso dicen que, cuando el río suena, piedras trae: Erasmito -como se venía especulando desde ya días- se encarama al barco de Nasralla y abandona al “papi”. ¿Su suegro?

FOTOS. La bulla es que las bases cachurecas de Erasmito están trabajando por la candidatura a diputada de Iroshka de Nasralla, para que se convierta en la más votada de FM. En esas redes circulan fotos de sus reuniones.

REPRESA. ¿Quieren que la represa San José pase otros cuatro años durmiendo el sueño de los justos?, pregunta Juan Diego. Si así es, entonces “voten por Aldana”, dice.

CCPN. Por cierto, en el PN se ha regado como pólvora que David Chávez, el ex del CCPN, está trabajando por Aldana y metiendo a su gente al CNE para que le ayuden y le den vuelta a Juan Diego y al “papi”, pero el hombre jura que eso es falso de toda falsedad.

JUDAS. Que dónde dice el subsecretario de Estado del imperio que se refiere a Libre, pregunta el orate de Gerardo Torres. Este está peor que Judas cuando Jesús le peló la cara en la Santa Cena y quedó preguntando: ¿seré yo, Señor?

LOCO. No, hombre, allí estate, no mirás que el subsecretario se refiere a Nasralla. No, al “papi”. El loco te hacés. Por cierto, esta vez no ha salido ninguno de los ilustres, con la cancioncita aquella: “injerencistas”, “autodeterminación de los pueblos”, “no intervención”, “yankees go home”. What happened?

CITA. Rebeca ya citó a los dos perseguidos del fiscal de juguete. A ella le va a caer el muerto si, por desgracia, como dice Power Chicken, la funcionaria patea el balde, porque está delicada de salud.

CORRAL. La bulla es que Flores Urrutia ya se peló la tusa o se refugió en una embajada. Ni papo que fuera para caer en las garras del fiscal de juguete -y ahora de Rebeca- como cordero en el corral de los lobos.

NULO. No le habrán enseñado en la “U” a Rebeca los artículos constitucionales que señalan claramente que los magistrados del TJE deben ser sometidos a un juicio político, vía Congreso -y con la mayoría calificada- previo al antejuicio. Eso que está haciendo es nulo de toda nulidad.

HULE. Ya vieron, Honduras quedó hule del beneficio de la reducción de aranceles en USA, contrario a El Salvador y Guatemala, que sí fueron incluidos en el paquete.

INICIÓ. La pobre Honduras quedó fuera del beneficio arancelario porque resulta que el gobierno de la refundición nunca ni siquiera inició negociaciones, como sí lo hicieron los países vecinos.