Bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver

<b>BARCO. </b>Por eso dicen que, cuando el río suena, piedras trae: Erasmito -como se venía especulando desde ya días- se encarama al barco de Nasralla y abandona al “papi”. ¿Su suegro?<b>FOTOS.</b> La bulla es que las bases cachurecas de Erasmito están trabajando por la candidatura a diputada de Iroshka de Nasralla, para que se convierta en la más votada de FM. En esas redes circulan fotos de sus reuniones.<b>REPRESA.</b> ¿Quieren que la represa San José pase otros cuatro años durmiendo el sueño de los justos?, pregunta Juan Diego. Si así es, entonces “voten por Aldana”, dice.<b>CCPN.</b> Por cierto, en el PN se ha regado como pólvora que David Chávez, el ex del CCPN, está trabajando por Aldana y metiendo a su gente al CNE para que le ayuden y le den vuelta a Juan Diego y al “papi”, pero el hombre jura que eso es falso de toda falsedad.<b>JUDAS. </b>Que dónde dice el subsecretario de Estado del imperio que se refiere a Libre, pregunta el orate de Gerardo Torres. Este está peor que Judas cuando Jesús le peló la cara en la Santa Cena y quedó preguntando: ¿seré yo, Señor?<b>LOCO.</b> No, hombre, allí estate, no mirás que el subsecretario se refiere a Nasralla. No, al “papi”. El loco te hacés. Por cierto, esta vez no ha salido ninguno de los ilustres, con la cancioncita aquella: “injerencistas”, “autodeterminación de los pueblos”, “no intervención”, “yankees go home”. What happened?<b>CITA. </b>Rebeca ya citó a los dos perseguidos del fiscal de juguete. A ella le va a caer el muerto si, por desgracia, como dice Power Chicken, la funcionaria patea el balde, porque está delicada de salud.<b>CORRAL. </b>La bulla es que Flores Urrutia ya se peló la tusa o se refugió en una embajada. Ni papo que fuera para caer en las garras del fiscal de juguete -y ahora de Rebeca- como cordero en el corral de los lobos.<b>NULO. </b>No le habrán enseñado en la “U” a Rebeca los artículos constitucionales que señalan claramente que los magistrados del TJE deben ser sometidos a un juicio político, vía Congreso -y con la mayoría calificada- previo al antejuicio. Eso que está haciendo es nulo de toda nulidad.<b>HULE.</b> Ya vieron, Honduras quedó hule del beneficio de la reducción de aranceles en USA, contrario a El Salvador y Guatemala, que sí fueron incluidos en el paquete.<b>INICIÓ</b>. La pobre Honduras quedó fuera del beneficio arancelario porque resulta que el gobierno de la refundición nunca ni siquiera inició negociaciones, como sí lo hicieron los países vecinos.