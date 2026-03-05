No ha habido juicio político por un diputado liberal que tiene clavos en el MP

DLCN. Hombre, y ese nombramiento de Muñoz en la DLCN, serán manotadas de ahogado de Johel Zelaya para que no le apliquen la guillotina o será imposición de la avenida Los Próceres.

AMIGO. No hace ni un mes que JZ había nombrado en la DLCN, con bombos y fanfarrias, a su amigo Quintanilla, el mismo que dirigió el asalto a la chola de Romeo.

ZAR. Bueno, se supone que ahora, con Muñoz como zar antidrogas, el MP por fin le caerà a los ilustres del narcovídeo aquel. Do you remember?

CLAVOS. Será cierto que no ha habido juicio político por un diputado liberal -uno solo- que tiene clavos en el MP y teme que un nuevo FG le caiga.

NAZIS. Entre más largas le den en el Congreso a la guillotina del juicio político, más tiempo le darán a Johel Zelaya y compañía, para que se “laven la cara”. Eso sería como que en los juicios de Nuremberg hubiesen perdonado a los nazis arrepentidos.

POLLO. “Deje de llorar como mujer, lo que no pudo defender como hombre”, le manda a decir el Pollo Contreras al incendiario de la embajada imperial.

PENOSO. Sería penoso para el CN y los diputados azulejos y liberales que, ante el tortuguismo en aplicar el juicio político a los verdugos de la democracia, del Estado de Derecho y de la Patria, el pueblo los terminé obligando a hacerlo vía Iniciativa Ciudadana o antorchas.

ORDEN. Julio Larios recuerda que el “papi” tiene iniciativa de ley y que puede pedir el juicio político. Además, dice, tiene el apoyo del presidente Trump para que ponga orden en Honduras.

LOMO. Denuncian en esas redes a un maléfico jefe del Tòrax que ha ordenado -vía circular- no darle ni agua ni comida a los gatitos que merodean el hospital. Será que tiene en el lomo a los pobres animalitos.

ALIANZAS. A Juan Diego lo columbraron arribando a Bogotá, en busca de más alianzas para desarrollar la capital y ponerla a tono, con las capitales más modernas de la región. Ya reactivó las construcciones de la represa San José, el paso a desnivel hacia Mateo, el túnel del bulevar Suyapa, la salida hacia Olancho, en fin...

ANABEL. Reelecta Anabel en el Cohep, primero, por haber soportado a Xiomara sin salirse de sus casillas ni perdido el juicio y, segundo, por las excelentes relaciones que tiene con el “papi”.

40. El propio embajador de la isla ha confirmado que los médicos cubanos ganaban 40 mil mensuales, libres de vivienda, alimentación y transporte. ¿Y los catrachos, cuánto ganan?