Apagones y pérdidas a diestra y siniestra en la ENEE, y las reformas hasta roncan

ACTOS. “Cada quien es responsable de sus actos”, contestó TA cuando un reportero le preguntó, si es cierto que él está detrás de la embestida de Dago Aspra contra JOH.

ORDEN. Aspra fue el abogado defensor del “papi” cuando el fiscal Chinchilla -en 2021 y siendo candidato del PN- le zampó el requerimiento. Pepe Lobo jura y recontrajura que la orden para fregar a TA la dio JOH y que quien diga lo contrario que mejor le cuente una de vaqueros. Será.

CARA. La exfirst lady asegura que Aspra miente y que se lo puede decir en su cara. Está perro ese pleito entre el ex y Dago.

ALIANZA. Avisa el Tony exvicecanciller refundidor, que la nueva alianza entre su amigo Nasralla y Libre, viene y nadie la detiene. Será.

ENEE. Hasta la otra semana le entrarán a las llevadas y traídas reformas a la ENEE, complaciendo peticiones del “papi”, que pidió suspender la discusión hasta que Memo y compañía revisen con lupa la contrapropuesta de la bancada liberal.41. Jorge Cálix, jefe supremo de la bancada, ha confirmado que 41 diputados apoyan la vuelta de calcetín a la ENEE, pero seis se oponen, así es que, ya están sabidos.

SEIS. La bulla es que los seis son del ala nasrallista, y se trata de los mismos que han estado bailando al son que les toca Libre, incluso con el juicio político, cuando votaron en contra en apoyo a Johel Zelaya y compañía.

LARGAS. Bueno y, mientras los diputados le dan más largas a las dichosas reformas, que la ENEE siga perdiendo 50 millones diarios, con apagones a diestra y siniestra en toda Honduras, comprando caro y vendiendo barato y, endeudada hasta la coronilla.

ASJ. Solo vean ese informe que acaba de presentar la ASJ, en lo que va del año la ENEE ya lleva un déficit de 12 mil millones, mientras Honduras ocupa el primerísimo lugar -y por lejos- en energía más cara y en apagones en toda la región. Solo un desquiciado mental podría venir a invertir su pisto a un país en esas condiciones.

GUARO. Bueno, pero que siga la pachanga con las reformas y que los ilustrísimos diputados que se oponen den el sí hasta que San Juan baje el dedo. ¡Y que viva el guaro, la extorsión y el crimen, hijos del maíz!

ARGUETA. Hasta que al fin se tronaron a Argueta de Comunicaciones, aunque de nada servirá si no hay un replanteamiento y el “papi” le ordena a sus ministros (as) que hablen, porque nadie habla -como que les da pena- y hacerlos que hablen cuesta uno de aquellos y la mitad del otro.