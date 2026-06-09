Algo no cuadra con ese pisto guardado en paraísos fiscales, verdad SNS

CAIMÁN. Que levante la mano quien crea que alguien, con dinero bien habido, lo guardará en paraísos fiscales -como Gran Caimán- donde solo lo hacen los lavadores de activos, estafadores de marca mundial y narcos. Se va el caimán...se va el caimán...se va para Barranquilla...

SUPLENTE. Que también levante la mano quien se trague la vara que alguien, si el dinero no es mal habido, lo pondrá a nombre de su suplente-testaferro o lo depositará en bancos de Estados Unidos y Panamá.

TURBIOS. Lo de Gran Caimán y el imperio lo dijo Paniagua, el abogado de Ivonne Ardón, la comisionada en jefe de la UPL, como parte de las investigaciones que ha iniciado el MP en contra de Nasralla por los manejos turbios de los fondos de campaña.

CENAS. Hasta cuatro millones que unos ilustres ilusos le consiguieron a Nasralla con las cenas presidenciales, aparecieron en sus cuentas personales, y no de la campaña. Corregido y aumentado el man, como sus amigos refundidores.

66. Ahora que el MP destapa este escándalo de corrupción, 66 alcaldes liberales le recuerdan a SN que su mujer Iroshka y Moisés Cárcamo les quitaron las credenciales el 30-N y se las dieron a Libre, y por eso perdieron las elecciones.

DICHO. Por eso dice el dicho aquel: Dime de lo que presumes y te diré de lo que adoleces. Para Nasralla todo mundo es ladrón, narco, corrupto, menos él y su mujer.

FIEBRE. Será por la fiebre mundialista, pero en el Partido Liberal ya hay dos alineaciones haciendo calistenia: En un equipo están YR, CF y JC, y ya escogieron a su candidato para 2029 y, en el otro, LZ, JAB y SN y, también, ya escogieron al suyo. Jueeeeeee...

PELOTA. El primo de la Amhon juega con pelota adelantada y ya lanzó a su primo de Nacaome a la guayaba presidencial. Lo bueno para TZM es que en el mismo PN ya lo dan como el virtual candidato.

TAZ. Que alguien me explique, pide JR, cómo es posible que, a casi cinco meses de gobierno, TAZ todavía no ha nombrado ministro de Gobernación.

AMIGOS. El “papi”, dicen, debe tomar decisiones -y ya- no importa si esto implica a sus amigos. Si no fuera por el Tommy y Juan Diego, los únicos que están sacando la cara, el PN ya estaría sepultado.

MINAS. La bulla es que a un ex le están colocando minas cazabobos y alambre de púas en su camino de regreso a estos lares, para que, cuando se le ocurra volver, volver, volver, solo venga a caer. ¿Quién está detrás de la operación? Que lo averigüe Morgan.