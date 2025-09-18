Ahora "Roosevelito" reconoce que en Honduras se produce y pasa la droga

¡VIVA! Comparan en esas redes el grito de independencia de las presidentas de México y de Honduras, ambas mujeres y ambas de partidos, se supone, de izquierda. Claudia Sheinbaum: ¡Viva México! ¡Viva México! Xiomara Castro: ¡Viva Palestina!

ANIMAL. Será que ya siente pasos de animal grande, pero, ahora que el propio Trump ha acusado a Honduras de narcopaís, Roosevelito reconoce “paladinamente” que aquí se produce y pasa la droga. O sea que sus Fuerzas Armadas están pintadas.

CHINO. Será cierto que al chino Castillo ya le andan las moscas, y que no tardan en expulsarlo de la estrella solitaria, luego que le declaró su amor a la Ramona.

FRENAR. Allá anda Nasralla otra vez en Washington. Ojalá y tanta visita sea para frenar el megafraude de Libre y no solo para fotearse frente al Capitolio.

PAOLA. Hombre, lo único que ha quedado reconfirmado después de esa conferencia de prensa de ayer de Ana Paola es que el Partido Liberal no tiene representante en el CNE. Adivinen por culpa de quién.

MISAS. Ana Paola no niega que ha tenido misas negras con Nerón, a escondidas de la otra consejera, y su “gran defensa” es que anteayer estuvo en un almuerzo donde estaba Cossette y no estaba su amigo Neroncito. Ja...je...ji...jo...ju...

AGENDA. Lo otro, y quién le habrá dicho a la Pao que el CNE es el Congreso, donde el presidente de turno hace lo que le ronca la santa gana con la agenda y con lo que sea, y que ella puede hacer lo mismo en el órgano colegiado.

POSES. Pobrecita Honduras, la presidenta del CNE aparece con poses histriónicas -libreto en mano- con ademanes y gestos como si estuviera participando en un concurso de belleza y no al frente del proceso electoral más importante en la historia del país. Pobre, pueblo, pobre...

ASUNTOS. Que alguien le explique a APH que ella se puede ver y reunir con Marlon Ochoa cuantas veces quiera -y donde quiera- pero, los asuntos del CNE los debe tratar con quienes los debe de tratar y en el órgano colegiado.YORO. Malestar y rechazo en las bases refundidoras de Yoro porque resulta que le habían prometido la diputación a la viuda del asesinado Óscar Bustillo, y ayer la dejaron silbando en la loma y designaron a Santos Paulino Cantillano. ¿Será obra de Bartolo?

JUCOS. En Los Jucos ya no serán tan jucos, y ya no habrá más inundaciones, tras la inauguración de las obras de embaulado y otras hierbas. El alcalde Aldana agradeció el apoyo del gobierno de Alemania.