Ahora resulta que nadie es de Libre y todos buscan quedarse en Cancillería

NADIE. ¡Qué bonito! Ahora es que nadie es de Libre en Cancillería, de la noche a la mañana todos son grandes calixtos, yanistas, floristas, pollistas, en fin, incluidos unos embajadores(as) que andan moviendo cielo, mar y tierra para quedarse.

ACOSO. En Argentina, una pariente del tal Quique Reina ha mandado hasta el hospital a sus colaboradores, ante tanto acoso y persecución. Ajá, y se quiere quedar. ¿Estáis oyendo, Mireya?

PGR. El cuarteto amoroso que ha estado sangrando las arcas públicas, vía demandas laborales, según Dago Aspra: Cuatro bufetes de abogados, jueces, funcionarios de la misma PGR y personas particulares.

BOLO. Por eso Pepe Lobo dijo, hace añales, que ganarle demandas al Estado era como pegarle a un bolo. Lo que pasa -eso sí- que los refundidores salieron corregidos y aumentados.

SAPOS. Preguntan unos chuscos al tribunal de cuentos que cuándo le cae a la AMDC, así como le acaba de caer, con bombos y fanfarrias, a la muni de El Corpus. Aseguran que hallarán sapos y culebras.

FRENTE. El frente femenino por el juicio político a Johel Zelaya y compañía va viento en popa y no se descarta que, a falta de “hombres” que se sumen a la causa, pidan refuerzos LGBTI.

MENOS. Por una muestra, Umaña dice que está de acuerdo con el juicio político contra reimundo y medio mundo, incluida la Madre Teresa de Calcuta, menos contra Johel Zelaya.

BIEN. Imagínense qué clase de diputados estos, Umaña dice que no apoya el juicio político contra el tal Johel, “porque está haciendo las cosas bien”. ¡Habrase visto! Y esto que fue el “más votado” en Cortés.

ZORRAS. La “people” da gracias que por fin se fueron las vacas, los perros, los grillos, en fin, pero resulta que ahora han aparecido las zorras inmundas y las cabras.

EDAD. Vuelve la mula al trigo con la reducción de la edad punible. Los argumentos a favor y en contra siguen siendo los mismos de hace años, al igual que los resultados, porque se discute un par de semanas y después nadie se vuelve a acordar.

CHINOS. ¿Quiénes conocieron el parque central de San Salvador antes de que los chinos construyeran la biblioteca y remodelaran la plaza? Era “pior” que el mercado San Isidro y Las Américas de aquí. Sacaron a los vendedores de las calles, los reubicaron y, ya ven.

ORDEN. Lo mismito debe hacer Juan Diego en la calle peatonal de Tegucigalpa. La “people” tiene necesidad y derecho a trabajar, es cierto, pero el orden debe prevalecer.