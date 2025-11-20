¡Ábrase visto!, la refundición del CN solo le paga a los que no trabajan

PAYASOS. Trajeron a “dos payasos” a peritar los audios, dice Aspra, luego que los presuntos expertos reconocieron, sin tapujos, que fueron contratados por Libre. Ja...je...ji...jo...ju...

INFIELES. La chamba de los susodichos en Colombia es perseguir a infieles. Aquí les iría de maravilla con tanto funcionario que se las tira de Don Juan gracias al billete.

EMC. “Roosevelt -le advierte Isaías Zelaya al jefe del EMC-, vas a terminar sin carrera y en Nueva York. Aquí te espero”.

IGLESIAS. Gran jornada de oración de las iglesias evangélicas, este sábado en el centro de Tegucigalpa, para pedir por la democracia hondureña y el respeto a la voluntad popular.

PAGOS. Para que vean, el remedo de dictador del CN no le quiere pagar a los diputados autoconvocados, en represalia por las sesiones, se queja el morenito de Palo Verde. Solo le pagó a los de Libre y a los alineados del Pac, de la “desgracia cristiana” y del PSH. ¿Verdad, Tomasito?

SALVAR. Hombre, ni la Selección se pudo salvar de la maldición de Libre, y pareciera que a los jugadores les hicieron un hechizo para terminarlos de convertir en turuncas ambulantes.

SANTO. El que ha pagado los platos rotos es Reinaldo Rueda al “coronar” su carrera con semejante fracaso. El hombre tuvo errores, sí, pero es entrenador, no santo que hace milagros. ¿Y Jorgito Salomón?

GOL. Aja y, para terminar de rematar a la pobre H, cómo iban a clasificar con ese semejante costal de sal del Redondo. En 2009, cuando ya habían sacado a aquel que dijimos, Diosito bendijo a los hondureños con el Mundial de Sudáfrica gracias a un gol de los gringos en el último minuto.