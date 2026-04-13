¿A declarar Cossette y Ana Paola? Pero si hasta el ciego vio lo que hizo Ochoa

PERDER. Hombre, y para qué van a llamar a declarar a Cossette y a Ana Paola, si aquí todo mundo es testigo de los crímenes electorales cometidos por el tal Marlon Ochoa y Mario Morazán. Eso es perder el tiempo.

PUNTO. Si ambos individuos no llegan hoy a las audiencias, como ya lo anunciaron, que hagan el informe, lo presenten en la sesión de mañana, se aprueba, queda aprobado, y allí nomás nombran a los nuevos. Punto.

CHANCE. Ahora ¿quién va a nombrar a sus sustitutos? Esos son otros cinco pesos. Sería un grave error dejar que Libre lo haga. En todo caso, que le den chance, por primera vez, a la sociedad civil o a la academia.

NONES. La bulla es que Iroshka quería poner a uno y, como le dijeron que nones, por eso ha andado volando candela.

ARTE. Para que vean, la que “sabe de política”, como decía Salvita en la campaña, rogando para que le nombren a un segundón cuando, si de verdad entendiera el arte de la política, sería vicepresidenta del Congreso -con mucho poder- manejaría el pastel que le dieron al PL en el Ejecutivo y habría nombrado hasta al presidente de la Corte y a los sustitutos en el CNE y TJE.

ATIZAR. Pero, como se alió con Mel Zelaya, quien no desaprovecha para atizar el fuego, los ennavajó que habían ganado y lo perdieron todo y, claro está, YR junto con JC, ni corto ni perezosos, aprovecharon. Ahora que mejor compren un lazo.

ARPA. Avisa Nerón que no asomará el cacho a las audiencias, porque prefiere quedarse tocando el arpa y declamando en sus aposentos, junto a sus doncellas y Agripina la Menor.

AGUA. El Tommy cruza los dedos para que los refundidores sigan con los pitos y vuvuzelas, o no lleguen a trabajar, porque el billetillo de las deducciones les está cayendo como agua de mayo a los jardines de niños y patronatos.

NOVIA. Cuántos sabían que la novia del “Rebombo” era la mera-mera de la Comisión de Competitividad. Estos clientes salieron corregidos y aumentados.

POCA. Ya juramentado Robertico Ochoa como nuevo embajador en París de noche. El que estaba en España pasa a Canadá y le deja la vacante a APH. De la poca gente seria que tiene Libre, MB, al igual que HA, el colega cónsul en México.

TRABAJO. Ya ven, las Fuerzas Armadas y la policía esta vez hicieron su trabajo en Guanaja y todo tranquilo, gane quien gane.

MAÍZ. Esta semana seguirá el maíz a peso con los combustibles, “pior” ahora que fracasaron las negociaciones con los ayatolás, en Pakistán.