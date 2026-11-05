¡A correr por suero y Pepto-bismol! El remezón puso a temblar a varios

PATA. Los refundidores de la Patria andan brincando en una pata de la felicitad por la marimbeada que le dieron a Trump. De la noche a la mañana se convirtieron en grandes “demócratas”. Jueeeeee...

LUNA. ¡Aprovéchate gaviota! como dicen, porque, para que vuelvan a celebrar por un triunfo de Libre está como en los cuernos de la luna, “pior” si vuelven a lanzar a la Moncha.

ALAS. Hasta la buena de María Elvira está en alas de cucaracha por culpa de Trump y van a un escrutinio especial, como aquí, por lo cerrado de la votación.

375. La capital recupera poco a poco la credibilidad perdida y Juan Diego acaba de conseguir en NY la emisión de bonos por 375 millones de dólares con JP Morgan. El billete será invertido en la represa San José y en reestructurar la deuda.

SUEROS. La bulla es que hay una canillera perra entre ministros y funcionarios racheros luego del remezón del viernes. Unos bárbaros juran que los sueros y el Peptobismol se han agotado.

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FUERA. Aja y, peor ahora que Luis Castro manda a decir que, ministro que no rinda no tocará tablita y es pa...fuera que va. ¡Vaya, jodido! Fumen, señores.

CACHO. A propósito, a Gerzon Onan nunca se le había visto el cacho en ningún operativo policial y ayer hasta madrugó, en carne y hueso, a acompañar a sus chepitos a unas colonias capitalinas. Será que ya sienten pasos de animal grande.

ACTO. A ver si los ilustres criminales entienden el mensaje claro y contundente que se les ha enviado desde Casa Presidencial, con el acto de antenoche, encabezado por el presidente del Congreso, el de la Corte, el FG y el jefe de las Fuerzas Armadas.

HORA. “Ha llegado la hora de recuperar el país”, dijo el Tommy en su mensaje, luego de la publicación en La Gaceta de las reformas penales que allanan el camino a la persecución de los criminales por tierra, mar y aire.

CARTEL. No hay vuelta atrás con las capturas sin orden judicial y solo ayer, en Yoro y en la capital, le echaron el guante a unos 32 “angelitos” del llamado Cartel del Diablo y de las pandillas.

ÚNICO. Bueno, pero allí salió Clara López, diputada de Libre, diciendo que el único delito de los mareros es andar tatuados y no que descuarticen y decapiten hondureños, que extorsionen, que asalten y ejecuten masacres.

FIESTA. Qué tal si Libre volviera al poder, ya sea con su propio candidato o a través de Nasralla, al día siguiente manda al carajo todas esas reformas y que vuelva la fiesta.