Vana premia a cinco clientes con la motopromo y reconoce el buen uso de los servicios financieros

Vana, fintech líder en inclusión financiera digital en Honduras, celebró la entrega oficial de motocicletas a los cinco ganadores de su promoción Motopromo, una iniciativa diseñada para reconocer a los clientes que hacen buen uso de sus servicios financieros. “En Vana creemos en los sueños de nuestros clientes y los acompañamos a lograr sus metas. Cada crédito puede ser el inicio de algo grande: un negocio, un ingreso extra o una mejor calidad de vida. Con esta premiación agradecemos la confianza y reafirmamos nuestro compromiso de construir relaciones duraderas. Queremos seguir acompañando a quienes eligen usar responsablemente los servicios financieros digitales. Con Vana, puedes”, destacó Oliver Arévalo, gerente país de Vana en Honduras. Transparencia y oportunidad Esta promoción estuvo abierta para todos los clientes Vana que solicitaran un préstamo y realizan su pago dentro del plazo establecido, durante el período de la campaña.

El sorteo se realizó de forma digital, aleatoria y verificable, garantizando igualdad de oportunidades entre todos los participantes que cumplían los requisitos. Los cinco ganadores recibieron motocicletas Boxer 150X, modelo 2025, de Bajaj, un vehículo reconocido por su potencia, eficiencia y durabilidad. Este premio representa una herramienta clave para mejorar la movilidad y las oportunidades personales y de emprendimiento de los beneficiarios. Préstamo responsable e inclusión real Con más de dos años de operación en Honduras y seis en Centroamérica, Vana se ha posicionado como una de las plataformas más confiables para el acceso a crédito digital. Sus préstamos, que van desde 700 hasta 7,000 lempiras, se otorgan de manera escalonada para fomentar el buen comportamiento financiero y prevenir el sobreendeudamiento.