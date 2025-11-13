Vana premia a cinco clientes con la motopromo y reconoce el buen uso de los servicios financieros

Vana, fintech líder en inclusión financiera digital en Honduras, celebró la entrega oficial de motocicletas a los cinco ganadores de su promoción Motopromo, una iniciativa diseñada para reconocer a los clientes que hacen buen uso de sus servicios financieros.
“En Vana creemos en los sueños de nuestros clientes y los acompañamos a lograr sus metas. Cada crédito puede ser el inicio de algo grande: un negocio, un ingreso extra o una mejor calidad de vida. Con esta premiación agradecemos la confianza y reafirmamos nuestro compromiso de construir relaciones duraderas. Queremos seguir acompañando a quienes eligen usar responsablemente los servicios financieros digitales. Con Vana, puedes”, destacó Oliver Arévalo, gerente país de Vana en Honduras.
Transparencia y oportunidad
Esta promoción estuvo abierta para todos los clientes Vana que solicitaran un préstamo y realizan su pago dentro del plazo establecido, durante el período de la campaña.
El sorteo se realizó de forma digital, aleatoria y verificable, garantizando igualdad de oportunidades entre todos los participantes que cumplían los requisitos.
Los cinco ganadores recibieron motocicletas Boxer 150X, modelo 2025, de Bajaj, un vehículo reconocido por su potencia, eficiencia y durabilidad.
Este premio representa una herramienta clave para mejorar la movilidad y las oportunidades personales y de emprendimiento de los beneficiarios.
Préstamo responsable e inclusión real
Con más de dos años de operación en Honduras y seis en Centroamérica, Vana se ha posicionado como una de las plataformas más confiables para el acceso a crédito digital. Sus préstamos, que van desde 700 hasta 7,000 lempiras, se otorgan de manera escalonada para fomentar el buen comportamiento financiero y prevenir el sobreendeudamiento.
Además, la fintech impulsa programas de educación financiera y recompensas digitales (Vana cash), que incentivan el buen uso de los servicios financieros y premian la participación activa con su programa de Referidos.
Una fintech con propósito
Disponible en todo el país a través de su aplicación para Android o desde el navegador web en app.vana.hn para usuarios de otros sistemas operativos, Vana continúa promoviendo una cultura de crédito responsable y transparente.
Su objetivo es democratizar el acceso a servicios financieros digitales, apoyando a miles de hondureños que antes no tenían oportunidades dentro del sistema formal.
“En Vana creemos que construir relaciones duraderas con nuestros clientes es fundamental. Por eso incentivamos el buen uso de los servicios financieros. Estas historias de éxito son ejemplo de cómo la tecnología puede ser una aliada del progreso y la inclusión económica en Honduras”, añadió Oliver Arévalo.