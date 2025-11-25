Un viaje a Roatán podría estar en tu próxima compra en Supermercados La Colonia

Supermercados La Colonia, en alianza con la agencia Representantes Turísticos, lanzó la promoción Escápate a Roatán, una invitación para que sus clientes descubran la magia del Caribe hondureño. La campaña busca acercar a las familias a uno de los destinos más emblemáticos del país, reconocido por su mar turquesa, su riqueza natural y su ambiente lleno de energía isleña. Con esta propuesta, la cadena da un paso más en su propósito de conectar a los hondureños con vivencias memorables.

La iniciativa reafirma el compromiso de Supermercados La Colonia con premiar la fidelidad de sus clientes y ofrecer beneficios que trascienden las compras cotidianas. La mecánica es simple: por cada compra mínima de L500, los consumidores obtienen la oportunidad de participar en el sorteo de dos viajes dobles al Hotel Media Luna en Roatán, un destino que combina tranquilidad, belleza y una experiencia caribeña ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de momentos únicos.