Un viaje a Roatán podría estar en tu próxima compra en Supermercados La Colonia

Supermercados La Colonia, en alianza con la agencia Representantes Turísticos, lanzó la promoción Escápate a Roatán, una invitación para que sus clientes descubran la magia del Caribe hondureño. La campaña busca acercar a las familias a uno de los destinos más emblemáticos del país, reconocido por su mar turquesa, su riqueza natural y su ambiente lleno de energía isleña. Con esta propuesta, la cadena da un paso más en su propósito de conectar a los hondureños con vivencias memorables.
La iniciativa reafirma el compromiso de Supermercados La Colonia con premiar la fidelidad de sus clientes y ofrecer beneficios que trascienden las compras cotidianas. La mecánica es simple: por cada compra mínima de L500, los consumidores obtienen la oportunidad de participar en el sorteo de dos viajes dobles al Hotel Media Luna en Roatán, un destino que combina tranquilidad, belleza y una experiencia caribeña ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de momentos únicos.
Hillary Paz, vocera de Representantes Turísticos, comentó: “Esta alianza entre Representantes Turísticos y Supermercados La Colonia demuestra la fuerza del trabajo conjunto entre empresas hondureñas comprometidas con el desarrollo del país. A través de esta iniciativa, que otorgará dos viajes a Roatán al exclusivo Hotel Media Luna en vuelo chárter, reafirmamos nuestro compromiso con impulsar el turismo nacional, dinamizar la economía y acercar a las familias hondureñas a experiencias únicas dentro de nuestra propia tierra.”
Por su parte, Harold Lovo, gerente de mercadeo de Supermercados La Colonia, expresó: “En Supermercados La Colonia nos llena de emoción ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de iniciar el 2026 con una aventura única en Roatán. Queremos que cada familia hondureña viva grandes momentos, creando recuerdos que perduren y fortaleciendo la conexión que hemos construido juntos a lo largo de 50 años de historia.”
Con Escápate a Roatán, La Colonia continúa fortaleciendo su relación con las familias hondureñas, impulsando experiencias que celebren la alegría, el descanso y la aventura. La campaña invita a todos los clientes a participar y aprovechar la oportunidad de vivir una escapada inolvidable en uno de los rincones más hermosos de Honduras, reafirmando que la lealtad siempre tiene recompensa.