Todos los partidos del Mundial FIFA 2026 solo por Tigo Sports

Tigo, empresa líder en telecomunicaciones con 29 años de presencia en Honduras, reafirma su compromiso de ofrecer experiencias deportivas de clase mundial a sus usuarios. Tigo transmitirá todos los partidos del Mundial FIFA 2026 a través de su canal Tigo Sports, en HD y en vivo, además en exclusiva por App y Web. El Mundial FIFA 2026, considerado el evento deportivo más importante del año, será histórico por ser el primer mundial, organizado por tres países, Estados Unidos, México y Canadá. Se jugarán un total de 104 partidos, en el que participarán 48 selecciones del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en 16 ciudades anfitrionas.

Tigo Sport será el único canal en Honduras que transmitirá los 104 partidos del Mundial FIFA 2026, desde el emocionante partido inaugural hasta la gran final. Conectará a todos los hogares que tengan Tigo Sports en todo el país. Lanzamiento En el marco del lanzamiento de la transmisión del Mundial FIFA 2026, se llevó un conversatorio con la participación de destacados líderes del marketing en el país. Durante el evento, se abordaron estrategias clave que explican por qué anunciarse en el torneo de fútbol más importante del mundo representa una inversión altamente efectiva para las marcas.

El conversatorio contó con la presencia de Copán Álvarez, reconocido comunicador deportivo internacional con más de 23 años de trayectoria, quien compartió su visión sobre el fútbol como una herramienta estratégica de posicionamiento y engagement de marca. También participó Eddy Arias, experto en estrategia de contenidos, monetización y desarrollo de audiencias, con más de 25 años de experiencia, quien resaltó el papel del fútbol con plataforma publicitaria de alto impacto. Ambos coincidieron en la relevancia de la inversión en derechos de transmisión por parte de los canales oficiales, ya que esto garantiza una cobertura de calidad, permitiendo a las marcas llegar a audiencias masivas en un entorno de alta credibilidad y emoción.