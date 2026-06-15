Tigo revoluciona el mercado hondureño al asegurar la transmisión completa del Mundial FIFA 2026

Tegucigalpa se convirtió en el escenario de un hito tecnológico y deportivo con el más reciente anuncio de Tigo, la empresa líder en telecomunicaciones en Honduras. En un evento especial, la compañía reafirmó su compromiso con el desarrollo del país al lanzar de forma oficial el “Súper Acceso Mundialista”. Esta innovadora propuesta comercial y tecnológica ha sido diseñada exclusivamente para que los aficionados hondureños puedan vivir la pasión de la Copa del Mundo 2026 directamente desde sus pantallas móviles. Con este lanzamiento, Tigo se consolida de manera oficial como el único operador en Honduras que cuenta con los derechos de transmisión para emitir los 104 partidos del Mundial FIFA 2026. Los directivos de la compañía destacaron que el torneo se podrá sintonizar completamente en vivo a través de un ecosistema multiplataforma de primer nivel que incluye televisión, aplicaciones digitales y portales web. Esta importante inversión busca garantizar que ningún hondureño se quede sin disfrutar del evento deportivo más grande de la historia, sin importar en qué lugar del territorio nacional se encuentre.

De acuerdo con las declaraciones de Santiago Benedit, CEO de Tigo, este esfuerzo multimillonario refleja el propósito permanente de la empresa de conectar a sus clientes con las experiencias que más los apasionan. Benedit enfatizó que la infraestructura digital de la compañía está lista para soportar la alta demanda que generará la Copa del Mundo. Asimismo, la empresa aprovecha esta gran cita para celebrar sus 30 años de historia conectando a las familias hondureñas con la mejor señal y una cobertura 4G LTE que ya alcanza el 91% del territorio nacional. Por su parte, la Directora de Marketing de Tigo, Laura Zelaya, argumentó que las tendencias de consumo global indican que el Mundial FIFA 2026 consolidará definitivamente al smartphone como la pantalla principal para disfrutar del fútbol. Zelaya recordó el impresionante crecimiento del 448% en usuarios conectados desde dispositivos móviles durante el mundial de Qatar 2022 en comparación con Rusia 2018. Basados en estas métricas, las proyecciones institucionales estiman que un 93% de los fanáticos tendrán su teléfono en la mano mientras siguen los encuentros, lo que motivó el diseño de este paquete.