Supermercados La Colonia celebra el lanzamiento de su línea de pastas La Moderna

En el marco de la celebración de sus 51 años de trayectoria acompañando a las familias hondureñas, Supermercados La Colonia ha anunciado el lanzamiento oficial de La Moderna, su nueva marca propia de pastas desarrollada en alianza estratégica con Inversiones GF Global. Con esta importante incorporación a sus anaqueles, la prestigiosa cadena nacional reafirma su compromiso continuo de ofrecer a sus clientes productos que combinan innovación, alta calidad y tradición. La propuesta de La Moderna ingresa al mercado hondureño con una variada oferta que incluye seis presentaciones de pasta: spaghetti, codito, linguine, tirabuzón, vermicelli y elbows. Cada una de estas opciones está elaborada al 100% con trigo durum, un ingrediente altamente valorado en la industria culinaria por sus propiedades únicas, las cuales favorecen una textura firme, una adecuada consistencia y un excelente rendimiento durante el proceso de cocción, garantizando el punto ideal al dente.

Representantes de las organizaciones involucradas destacaron la relevancia de esta alianza para el sector comercial del país. Dereck Caballero, portavoz de La Moderna, manifestó su orgullo por iniciar la presencia de la marca en Honduras junto a Supermercados La Colonia e Inversiones GF Global, subrayando que respaldan esta incursión con un siglo de experiencia en la elaboración de pastas orientadas a la practicidad y la calidad familiar. Por su parte, Zeyra Alvarenga, Gerente General de Inversiones GF Global, señaló que la visión fundamental es posicionar la marca de manera sólida en la mesa de los consumidores locales. Alvarenga enfatizó que este lanzamiento marca el comienzo de una nueva etapa estratégica para la firma en Honduras, buscando acercar una alternativa accesible y de alta calidad que acompañe las recetas preferidas en cada hogar.