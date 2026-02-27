Supermercados La Colonia y P&G te llevan a México con su nueva promoción, ¡es muy sencillo!

Supermercados La Colonia presentó su nueva promoción “Marcas Campeonas ¡contigo en tu día a día ay ahora te llevan a México!”, en colaboración con marcas como Head&Shoulders, Pantene, Gillette, Pampers, OralB y más, con la cual, como bien lo indica su nombre, los clientes podrán ganar un viaje a México programado para el mes de junio. Mientras se adquieran productos de las marcas participantes, que son también íconos en la categoría de belleza, reconocidos por su calidad, los clientes podrán adquirir tickets para registrar en la página oficial de la promoción. Con esto, quedarán automáticamente inscritos. Todas las sucursales de Supermercados La Colonia entran en esta promoción, por lo que puedes visitar tu sucursal favorita.

Mientras más tickets se ingresen, más serán las chances de convertirse en ganador. La promoción estará vigente desde el 1 de marzo, hasta el 15 de mayo, por lo que hay tiempo suficiente para recolectar todos los que pueda, adquiriendo productos de belleza y cuidado personal de alta calidad en Supermercados La Colonia. Harold Lovo, Gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia, comentó: “en Supermercados La Colonia mantenemos un firme compromiso con nuestros clientes, enfocados en ofrecer experiencias de valor que fortalezcan su relación con nuestras marcas aliadas. Esta promoción refleja ese propósito, transformando sus compras en la oportunidad de vivir un viaje extraordinario a México”.