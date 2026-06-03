Sueño cumplido: un hondureño vivió la magia de la UEFA Champions League junto a Banrural y Mastercard

Banrural Honduras y Mastercard celebraron recientemente el exitoso cierre de la promoción “Tu pasión te lleva a la final”, una iniciativa diseñada para ofrecer valor añadido y experiencias memorables a sus tarjetahabientes. Este proyecto permitió que la pasión por el fútbol se transformara en un viaje inolvidable al evento deportivo más prestigioso del mundo: la final de la UEFA Champions League 2026, celebrada en Budapest, Hungría. La dinámica de la promoción fue sencilla pero efectiva, permitiendo que los clientes acumularan opciones electrónicas de participación simplemente al utilizar sus tarjetas de crédito Mastercard Banrural. Esta alianza estratégica, respaldada por Mastercard en su calidad de patrocinador oficial del torneo, logró conectar a los usuarios con oportunidades que trascienden los servicios financieros convencionales

Tras el sorteo, el gran ganador fue el señor Franklin Armando Martínez, quien recibió un paquete doble para presenciar la máxima competición de clubes del fútbol europeo. Previo a su partida, Banrural realizó la entrega oficial del premio, preparando al afortunado ganador para una experiencia que, en sus propias palabras, superó todas sus expectativas. ”Poder viajar, compartir el ambiente previo al partido y vivir de cerca uno de los eventos deportivos más importantes del mundo fue una experiencia extraordinaria e inolvidable”, comentó Martínez. El ganador expresó su profundo agradecimiento a las instituciones involucradas por materializar un sueño que durante años consideró inalcanzable.