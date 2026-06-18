Sabor, música y pasión llegan juntos con el Ficohsa Bites & Vibes Football Edition

La pasión por el fútbol y la mejor propuesta culinaria local se reunirán en Tegucigalpa el próximo 11 de julio. El Estacionamiento Plaza Ficohsa, ubicado en la Colonia Payaquí, será el escenario ideal que abrirá sus puertas desde las 3:00 p.m. hasta las 1:00 a.m. para recibir a cientos de personas. Esta edición especial organizada por Grupo Ficohsa promete convertirse en una fiesta inolvidable donde el orgullo por lo nuestro será el protagonista principal.
Inspirado en la gran fiesta del balompié mundial, el festival ofrecerá una experiencia integral que combina perfectamente el entretenimiento familiar y la música en vivo. Los aficionados y el público en general podrán seguir de cerca las transmisiones en pantallas gigantes de vibrantes partidos de fútbol mientras disfrutan de un ambiente seguro y festivo. Es un espacio idóneo concebido para celebrar la cultura, la sana convivencia y la comunidad.
Romel Palma, Gerente de Marketing Deportivo de Grupo Ficohsa, destacó que con esta iniciativa se busca conectar dos de las más grandes pasiones de los hondureños: la gastronomía y el deporte. El ejecutivo invitó a compartir este espacio único con familiares y amigos, resaltando que la plataforma también sirve para apoyar de forma directa a los emprendimientos locales adscritos al valioso programa Hecho en Casa.
La oferta gastronómica del festival estará a cargo de un selecto grupo de los más reconocidos restaurantes de la capital. Establecimientos de prestigio como Rioras, Las Tejitas, Alegría, La Marquesa, Smoked King, Fan Burger y Tatos deleitarán al público asistente. Cada uno de estos comercios presentará propuestas culinarias especialmente diseñadas y preparadas para conmemorar esta gran celebración.
El evento contará además con el respaldo de importantes aliados estratégicos que enriquecerán la jornada mediante atractivas activaciones y experiencias para el público. Tigo se suma como el presentador principal, acompañado por Miller Lite y Shell como patrocinadores oficiales. Asimismo, participan co-patrocinadores destacados como Excel con su marca Hyundai, Instacash de Loto, Itsmania con sus marcas Smirnoff y Tequila 1800, Grupo Rio y la propuesta Mixology de Espresso Americano.
Las entradas ya se encuentran disponibles en las plataformas de BMT y Fun Capital, con tarifas de L1,000 para el área VIP y L750 para la localidad General. Los tarjetahabientes de crédito o débito de Ficohsa contarán con un beneficio exclusivo del 15% de descuento en su compra. Adicionalmente, quienes aprovechen el período de preventa entre el 17 y el 24 de junio recibirán una rebaja especial del 25% en sus boletos.