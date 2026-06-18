Sabor, música y pasión llegan juntos con el Ficohsa Bites & Vibes Football Edition

La pasión por el fútbol y la mejor propuesta culinaria local se reunirán en Tegucigalpa el próximo 11 de julio. El Estacionamiento Plaza Ficohsa, ubicado en la Colonia Payaquí, será el escenario ideal que abrirá sus puertas desde las 3:00 p.m. hasta las 1:00 a.m. para recibir a cientos de personas. Esta edición especial organizada por Grupo Ficohsa promete convertirse en una fiesta inolvidable donde el orgullo por lo nuestro será el protagonista principal.

Inspirado en la gran fiesta del balompié mundial, el festival ofrecerá una experiencia integral que combina perfectamente el entretenimiento familiar y la música en vivo. Los aficionados y el público en general podrán seguir de cerca las transmisiones en pantallas gigantes de vibrantes partidos de fútbol mientras disfrutan de un ambiente seguro y festivo. Es un espacio idóneo concebido para celebrar la cultura, la sana convivencia y la comunidad.

Romel Palma, Gerente de Marketing Deportivo de Grupo Ficohsa, destacó que con esta iniciativa se busca conectar dos de las más grandes pasiones de los hondureños: la gastronomía y el deporte. El ejecutivo invitó a compartir este espacio único con familiares y amigos, resaltando que la plataforma también sirve para apoyar de forma directa a los emprendimientos locales adscritos al valioso programa Hecho en Casa.