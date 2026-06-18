Abbosbek Fayzullaev, el jugador de Uzbekistán que comparan con Shin Fujiyama

¿Shin Fujiyama está jugando en el mundial 2026? Esa es la pregunta que muchos internautas están comentando en redes sociales luego de descubrir el enorme parecido entre el querido influencer y filántropo con el jugador de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullaev. ¿De qué se trata?
El propio Shin Fujiyama reacionó a las comparaciones al bromear sobre que podría tratarse de algún primo lejano.
Muchos internautas lo han bautizado como "el gemelo perdido" de Shin Fujiyama por sus razgos.
Otros se lo han tomado con más gracias, señalando que se trataría del multiverso de Shin, luego de que el joven futbolista destacara el miércoles ante Colombia con el único gol de Uzbekistán.
La comparación con Shin surgió desde antes de que Abbosbek Fayzullaev destacara por ese golazo, fue cuando su vista en el album Panini generó rumores sobre que Fujiyama finalmente debutaría en un mundial.
Pero, ¿quién es Abbosbek Fayzullaev? Abbosbek Fayzullaev es un futbolista profesional, uzbeko, tiene apenas 22 años y juega como mediocampista ofensivo o extremo derecho en el İstanbul Başakşehir FK de la Superliga de Turquía y en la selección nacional de Uzbekistán.
Es famoso en Asia y considerado como el talento joven más importante de Asia Central, apodado por analistas y aficionados como el "Messi uzbeko" debido a su baja estatura (1.67 m), agilidad y habilidad para romper líneas.
El 17 de junio de 2026, Fayzullaev hizo historia al anotar el primer gol de Uzbekistán en una Copa del Mundo en el partido debut de su país ante Colombia. Aunque perdieron 3-1, su gol quedó para la historia.
El joven futbolista tiene un enorme impacto en el fútbol asiático continental que le ha valido para recibir importantes galardones en etapas tempranas de su carrera.
Ha sido galardona como Jugador Juvenil del Año de la AFC (2023), Futbolista del Año en Uzbekistán (Ediciones 2023 y 2024) y MVP de la Copa Asiática Sub-20 (2023).
Al conocer su parecido, Shin no dudó en bromear que desde niño siempre quizo jugar un mundial y que sentía emocionado de verse ( o al menos a su doble) destacando en United 2026. "Nunca tuve ni de cerca el talento para lograrlo, mi doble está cumpliendo mi sueño por mí", celebró el influencer.
Lo cierto es que el parecido es real y Shin Fujiyama solo espera que Abbosbek Fayzullaev siga cosechando éxitos: "Mi doble no es cualquier persona, es un crack", celebró Shin Fujiyama.