Puma Energy revela a su segundo ganador rumbo a la final de la Conmebol Libertadores

Puma Energy anunció al segundo ganador hondureño de su promoción Llevate la Pelota Conmebol Libertadores, premiándolo con un viaje doble para vivir de cerca la final del torneo de clubes más prestigioso de Latinoamérica. El gran partido se disputará el próximo 29 de noviembre en Lima, Perú, y promete una jornada cargada de emoción, celebración y pasión futbolera. Con este nuevo ganador, ya son dos los hondureños que, tras participar en la promoción y ser seleccionados a través de las redes oficiales de Puma Energy, disfrutarán de una experiencia única con todos los gastos pagados. La marca reafirma así su compromiso de brindar oportunidades exclusivas a sus clientes, conectándolos con uno de los eventos deportivos más esperados del año.

El premio contempla boletos aéreos de ida y regreso, traslados, alimentación, estadía y entradas para presenciar la final, además de recorridos turísticos por la ciudad de Lima. Puma Energy busca garantizar que los aficionados vivan no solo el partido, sino todo un viaje memorable en la capital peruana. Mientras tanto, la promoción Llevate la Pelota Conmebol Libertadores continúa vigente hasta agotar existencias, ofreciendo a los hondureños la posibilidad de adquirir la pelota oficial del torneo a un precio especial de L500 o mediante canje de puntos en la app Puma Pris. Esta iniciativa ha generado gran interés entre los fanáticos, quienes buscan llevarse a casa un artículo exclusivo.