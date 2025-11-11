Puma Energy revela a su segundo ganador rumbo a la final de la Conmebol Libertadores

Puma Energy anunció al segundo ganador hondureño de su promoción Llevate la Pelota Conmebol Libertadores, premiándolo con un viaje doble para vivir de cerca la final del torneo de clubes más prestigioso de Latinoamérica. El gran partido se disputará el próximo 29 de noviembre en Lima, Perú, y promete una jornada cargada de emoción, celebración y pasión futbolera.
Con este nuevo ganador, ya son dos los hondureños que, tras participar en la promoción y ser seleccionados a través de las redes oficiales de Puma Energy, disfrutarán de una experiencia única con todos los gastos pagados. La marca reafirma así su compromiso de brindar oportunidades exclusivas a sus clientes, conectándolos con uno de los eventos deportivos más esperados del año.
El premio contempla boletos aéreos de ida y regreso, traslados, alimentación, estadía y entradas para presenciar la final, además de recorridos turísticos por la ciudad de Lima. Puma Energy busca garantizar que los aficionados vivan no solo el partido, sino todo un viaje memorable en la capital peruana.
Mientras tanto, la promoción Llevate la Pelota Conmebol Libertadores continúa vigente hasta agotar existencias, ofreciendo a los hondureños la posibilidad de adquirir la pelota oficial del torneo a un precio especial de L500 o mediante canje de puntos en la app Puma Pris. Esta iniciativa ha generado gran interés entre los fanáticos, quienes buscan llevarse a casa un artículo exclusivo.
“En Puma Energy Honduras nos llena de alegría formar parte de esta alianza con CONMEBOL Libertadores, que nos permite llevar la pasión del fútbol directamente a nuestros clientes. Nos llena de satisfacción ver la gran respuesta de nuestros clientes quienes disfrutan de los beneficios que les ofrece nuestro programa de lealtad Puma Pris y poder cumplir los sueños de dos hondureños que junto a sus acompañantes vivirán de cerca la emoción de la final de la Conmebol Libertadores este 29 de noviembre. Los invitamos a que compren la pelota oficial en nuestras estaciones Puma Energy participantes y en tiendas de conveniencia Super7. La promoción sigue vigente hasta agotar existencia y pueden continuar disfrutando de las experiencias únicas que ofrecemos en nuestras estaciones de servicio”, comentó Paola Padilla, Gerente de Mercadeo de Puma Energy Honduras.
Los clientes pueden optar por dos modalidades: comprar directamente la pelota oficial pagando en efectivo o con tarjeta, o utilizar la aplicación Puma Pris, disponible en AppStore y PlayStore, para canjear sus puntos acumulados. Con estas alternativas, Puma Energy incentiva la lealtad y la participación, acercando aún más la emoción de la Conmebol Libertadores a sus consumidores.