Puma Energy anuncia al primer ganador de “Llévate la pelota Conmebol Libertadores”

Puma Energy celebró con entusiasmo el anuncio del primer ganador de su promoción “Llévate la pelota Conmebol Libertadores”, quien disfrutará de una experiencia inolvidable en Lima, Perú, durante la gran final del torneo de clubes más prestigioso de Latinoamérica. La iniciativa ha captado la atención de los fanáticos del fútbol, quienes ven en esta promoción una oportunidad única de vivir de cerca la emoción del campeonato que une a todo el continente. El afortunado ganador, dado a conocer a través de las redes oficiales de Puma Energy, recibirá un viaje doble con todos los gastos pagados y acceso exclusivo a la final de la Conmebol Libertadores. El premio incluye boletos aéreos de ida y vuelta, traslados, alimentación, estadía, entradas al estadio, recorridos por la ciudad de Lima y artículos oficiales de la marca, garantizando una experiencia completa y memorable para los amantes del fútbol.

La promoción, que continúa vigente hasta el 31 de octubre o hasta agotar existencias, sigue ofreciendo más oportunidades a los hondureños para participar y ganar. Para hacerlo, los interesados solo deben visitar las estaciones de Puma Energy o tiendas de conveniencia Super7 y elegir su modalidad de compra preferida. Pueden adquirir la pelota oficial por L500 en efectivo o tarjeta, o utilizar la aplicación Puma Pris para canjear puntos y participar por el último boleto doble a la gran final en Lima. Con esta propuesta, Puma Energy reafirma su liderazgo en el desarrollo de promociones innovadoras a través de su programa de lealtad Puma Pris. Este programa no solo premia la fidelidad de sus clientes, sino que también los conecta con experiencias únicas que trascienden lo cotidiano y fortalecen el vínculo emocional con la marca.