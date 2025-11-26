Promoción “La Pregunta del Millón”: BAC premia el ahorro con tres millones de lempiras

BAC lanzó su nueva promoción La Pregunta del Millón, una campaña diseñada para premiar la fidelidad y el compromiso financiero de sus clientes. La iniciativa otorgará tres premios extraordinarios de un millón de lempiras cada uno, consolidándose como una de las propuestas más atractivas del sector bancario para cerrar el año y comenzar 2026 con grandes oportunidades. La promoción estará vigente desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, y está abierta tanto para nuevos clientes como para los ya existentes. Para participar, los interesados solo deben ahorrar en cualquiera de las cuentas disponibles en BAC, ya sea en lempiras o dólares, permitiendo que más personas tengan acceso a esta experiencia.

El proceso de participación es simple: basta con inscribirse a través del sitio web de BAC. Cada 500 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual del cliente se traducirán en un boleto electrónico para los sorteos, brindando más oportunidades mientras mayor sea el ahorro acumulado. El primer sorteo se celebrará el 18 de diciembre de 2025, cuando se conocerá al primer ganador del millón. Posteriormente, el 6 de febrero se revelará el segundo nombre afortunado, y finalmente el 6 de mayo de 2026 se realizará el tercer sorteo que cerrará oficialmente esta gran promoción.