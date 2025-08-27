Nuevas barras saludables Yummi Nuts ya disponibles en Supermercados La Colonia

En el marco de su 50 aniversario, Supermercados La Colonia celebra su compromiso con la calidad y el bienestar de las familias hondureñas, y lo hace con una propuesta que une sabor y nutrición: las nuevas barras Yummi Nuts de Snacks Yummies. Este lanzamiento llega como parte de la misión de la cadena de supermercados de ofrecer productos innovadores que se adapten a las necesidades de un público cada vez más interesado en opciones prácticas y saludables. Las Yummi Nuts Barras han sido diseñadas para acompañar a las personas en los distintos ritmos de su vida diaria. Son una fuente natural de energía que resulta ideal para quienes entrenan en el gimnasio y buscan un aporte extra de proteína y fibra, pero también para quienes necesitan un refrigerio rápido y nutritivo en medio de su jornada. Además, representan una alternativa deliciosa y práctica para la lonchera de los más pequeños de la casa.

“Esta alianza marca un paso significativo, pues nos permite estar más cerca de miles de hogares hondureños, ofreciendo una opción práctica y accesible, disponibles en todas las tiendas del país, además, buscamos brindar una nueva manera de recargar energía de forma natural durante el día. Las barras Yummi Nuts combinan ingredientes cuidadosamente seleccionados por su valor nutricional y delicioso sabor”, expresó Tiara Facussé, Gerente de Marca de Yummi Nuts. Por su parte, Harold Lovo, Gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia, manifestó: “Como cadena líder en el sector, nos enorgullece convertirnos en el canal de distribución de esta innovadora propuesta de snacks Yummies. En La Colonia mantenemos un firme compromiso con ofrecer productos que respondan a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, privilegiando siempre la calidad, la innovación y el bienestar. Estas nuevas barras representan un claro ejemplo de que la alimentación saludable puede ir de la mano con el sabor, reafirmando nuestro propósito de llevar lo mejor a cada hogar hondureño.”