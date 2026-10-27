Nestlé impulsa la nutrición y sostenibilidad regional desde su corazón culinario en Guatemala

En el marco del Mes de la Alimentación, Nestlé visibilizó la compleja cadena de valor, tecnología y talento humano que hace posible llevar alimentos seguros e inocuos a millones de mesas en el continente. Buena parte de este engranaje para Centroamérica y otros mercados internacionales parte directamente desde sus operaciones en la región, donde la multinacional coordina una red compuesta por tres plantas de producción, cuatro centros de distribución y un equipo que supera los 4.000 colaboradores. Considerada el auténtico corazón culinario de América, la fábrica de Antigua Guatemala se erige como el eje neurálgico de esta operación. Desde este centro industrial se procesan anualmente 46.700 toneladas de alimentos distribuidas en 225 referencias bajo las populares marcas Maggi y Malher, cubriendo la demanda de más de una veintena de países, entre ellos Honduras. Esta capacidad operativa ha sido respaldada por una inversión estratégica de 28,5 millones de dólares ejecutada a lo largo de los últimos cinco años para su constante modernización.

El salto tecnológico de las instalaciones se percibe en cada etapa de la línea de manufactura. La planta dispone de sistemas automatizados de llenado de alta velocidad y mecanismos al final de la línea que elevan la productividad y reducen notablemente el desgaste físico del personal operativo. Sumado a ello, los colaboradores utilizan herramientas digitales interconectadas bajo el esquema Connected Workers, lo que permite monitorear y gestionar los procesos en tiempo real mientras se combinan rigurosos estándares industriales con métodos inspirados en la cocina casera. En el ámbito medioambiental, el complejo productivo exhibe resultados concretos en su ruta hacia la meta de cero emisiones netas. La instalación opera con un 100% de energía eléctrica de origen renovable, cuenta con estructuras solares *Smart Flowers*, utiliza montacargas eléctricos y reutiliza el recurso hídrico en áreas verdes y servicios sanitarios. Estas medidas han permitido reducir más de 400 toneladas de dióxido de carbono desde 2015, alcanzar la condición de cero residuos a disposición y certificar su huella de carbono bajo la norma ISO 14064-1.