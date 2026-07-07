Musflex se mantiene a la venta sin restricciones ni recetas retenidas en Honduras

En un esfuerzo por llevar tranquilidad a los hogares hondureños, Compañía Farmacéutica MC ha emitido un importante comunicado oficial. La empresa líder del sector busca disipar cualquier duda sobre la comercialización de una de sus líneas de productos más solicitadas en el mercado nacional.

La entidad farmacéutica ratificó con firmeza que el medicamento Musflex, en todas sus presentaciones disponibles, no cuenta con ninguna restricción para su distribución y venta en Honduras. Con esta aclaración, se busca despejar los rumores y la desinformación que habían circulado recientemente entre los consumidores.

En detalle, la empresa especificó que las variantes Musflex Simple, Musflex Compuesto y Musflex Plus, cuyas fórmulas contienen Carisoprodol, se pueden adquirir de forma regular. Los ciudadanos pueden encontrar estos fármacos en todas las farmacias y puntos de venta de medicina a lo largo del territorio nacional.